PREOKRET VEKA NA POMOLU! Princ Vilijam samo što nije postao kralj, Kejt Midlton u tajnosti priprema njegovo KRUNISANJE!

Princeza od Velsa, Kejt Midlton, aktivno radi na pripremama za buduće krunisanje svog supruga, princa Vilijama

Kejt Midlton obavila je nedavno, dan pre svog 44. rođendana, prvi javni angažman u ovoj godini. Princ Vilijam uručio je danas u Vindzoru priznanja za izvanredna dostignuća, i to su obaveze koje obavljaju pred očima javnosti, ali se iza kulisa odvija nešto još značajnije.

Princeza od Velsa Kejt Midlton tiho i pažljivo planira krunisanje svog supruga, princa Vilijama usred poslednjih dana vladavine njegovog oca, kralja Čarlsa, otkriva RadarOnline.com.

"Kejt je zadužena za krunisanje Vilijama. Radila je iza kulisa kako bi obezbedila da se sve što pre isplanira i dogovori", tvrdi izvor i napominje:

"Očigledno je reč o vrlo osetljivoj situaciji, ne samo zbog nestabilnog zdravlja monarha, već i zbog njegovih poznih godina. Neosporna je činjenica da će princ Vilijam postati kralj pre ili kasnije, zato je i mudro i neophodno osigurati da se aranžmani sprovedu mnogo ranije".

Podsetimo, kralju Čarlsu je početkom 2024. dijagnostikovan kancer, nakon što je operisan od beningnog povećanja prostate. Do danas nije rečeno o kojoj vrsti raka se radi. Monarh ima 77 godina i učestvuje u organizaciji koronacije svog sina, dodaje izvor.

"Kejt mnogo pomažu viši dvorjani, ali i stručni planeri koji pružaju pomoć u logistici i konsultuju se sa njom, kao i pomoć kralja Čarlsa i drugih viših članova kraljevske porodice koji moraju da budu obavešteni", ističe RadarOnline pozivajući se na neimenovani izvor.

Kejt Midlton i princ Vilijam žele jedinstvenu koronaciju; ranije se često naglašavalo da im je cilj da modernizuju dinastiju, uz poštovanje tradicije.

"Potpuno je logično da Kejt želi da bude u prvom planu tokom planiranja, jer ona bolje od ikoga zna kakvu bi ceremoniju Vilijam voleo. Ima besprekoran ukus, a i Vilijam i Čarls joj bespogovorno veruju da će doneti ispravne odluke. Osim toga, njena diskretnost i obazrivost su nenadmašne, što je ključno s obzirom na delikatnost samog događaja".

Podsetimo, princ Vilijam bio je velika podrška ocu od samog početka borbe sa kancerom, obavio je veliki broj javnih angažmana i podržao ujedinjenost porodice. U poslednje vreme kružile su priče da im je odnos narušen, i to zbog princa Harija kojem bi otac da oprosti javne skandale kojima je narušio reputaciju dvora, ali prestolonaslednik se ne slaže sa tim.

Prognozira se da će kad postane kralj Vilijam zastupati koncept smanjene monarhije, ali i da će imati stroži stav prema Hariju od onog koji ispoljava kralj Čarls. Navodno će mu oduzeti titule kao i njegovoj supruzi Megan Markl, a procenjuje se da bi mogao i deci vojvotkinje i vojvode od Saseksa, Arčiju i Lilibet, da uskrati pravo da koriste titule princa i princeze, koje im je mornarh dodelio.

Takve prognoze oslanjaju se na niz razmirica između braće, ali bi mogao da se desi i zaokret nabolje. Najoptimističnija predviđanja odnose se na potencijalni povratak Harija radnom statusu na dvoru, čime bi pomogao Vilijamu, nakon krunisanja. Takvu pomoć nudio je i ocu nakon vesti da Čarls boluje od raka, ali to nije uvaženo.

(Blic Žena)

BONUS VIDEO: