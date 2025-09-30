PRINC HARI POBESNEO: Otkrio je napokon ko pokušava da SABOTIRA njegovo pomirenje sa ocem, kraljem Čarlsom

Vojvoda je demantovao pisanje u medijima i nazvao ih neistinitim i lažnim

Vojvoda od Saseksa, princ Hari, sugerisao je da postoje ljudi koji pokušavaju da sabotiraju njegovo pomirenje sa kraljem Čarlsom, opisavši medijske izveštaje o njihovom nedavnom susretu kao "kategorički neistinite".

Princ Hari se sastao sa svojim ocem u Klarens Hausu u Londonu 10. septembra, što je bio njihov prvi susret oči u oči od februara 2024. godine.

Hari demantuje tvrdnje o "formalnom" susretu sa kraljem

Princ Hari je oštro reagovao na izveštaje da je njihov susret bio izuzetno formalan i da se osećao više kao gost nego član porodice.

U retkoj izjavi u subotu, vojvoda od Saseksa nazvao je tvrdnje o "sabotiranju kategorijski neistinitim“.

- Nedavni izveštaji o stavovima Vojvode u vezi sa tonom susreta su kategorijski neistiniti - izjavio je portparol Harija za Page Six.

- Citati koji mu se pripisuju su potpuna izmišljotina, koju, može se pretpostaviti, plasiraju izvori sa namerom da sabotiraju bilo kakvo pomirenje između oca i sina. Pretpostavljamo da su isti izvori odlučili i da otkriju da su razmenjeni pokloni.

Portparol je potvrdio da je Hari poklonio fotografiju svom ocu, kao što je ranije ekskluzivno izvestio Page Six. Prema izvorima, princ je na sastanak poneo fotografije i snimke svoje dece, princa Arčija (6) i princeze Lilibet (4).

- Iako bismo radije da ovakvi detalji ostanu privatni, radi jasnoće možemo potvrditi da je uokvirena fotografija predata, ali na slici nisu bili vojvoda i vojvotkinja - dodao je portparol.

Ova izjava stigla je nakon što se Hari ponovo susreo sa kraljem Čarlsom (76) na kratkom sastanku 10. septembra u Klarens Hausu, što je bio njihov prvi susret posle 19 meseci.

Tokom razgovora, kralj je sinu poklonio dar povodom njegovog rođendana 15. septembra, kada je Hari napunio 41 godinu.

Posle susreta, vojvoda je novinarima rekao da mu je otac "u odličnoj formi".

Portparol je dodao da je Hari "uživao" u povratku u domovinu iz više razloga:

- Očigledno mu je bilo drago da ponovo bude u Velikoj Britaniji, da se sreće sa starim prijateljima, kolegama, i da podrži neverovatan rad organizacija koje mu mnogo znače.

Sastanak je, prema izveštajima, usledio nakon što je Hari poslao "rukom pisano pismo" svom ocu, "izražavajući želju za ponovnim povezivanjem".

Izvor za Us Weekly je otkrio da su se njih dvojica u trenutku susreta "grlila i da su plakali" te da je "raspoloženje bilo iskreno i pozitivno".

- Zagrlili su se dugo kada su se prvi put videli - rekao je izvor. - Hari je počeo da plače i bilo je vrlo emotivno za oboje. Zaista su se mnogo uželeli jedan drugoga.

