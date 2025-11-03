PRINC VILIJAM DAO NOVI EMOTIVNI INTERVJU: "Stalno razmišljam o svetu koji će moja deca naslediti"

Princ Vilijam je pokrenuo nagradu "Earthshot Prize" pre pet godina kako bi pronašao 50 rešenja za najveće probleme planete.

Radi se o globalnoj ekološkoj nagradi koja se dodeljuje svake godine za doprinos životnoj sredini, a ove godine dodela će biti upriličena u Brazilu, tačnije Rio de Žaneiru.

Vilijam kaže da su mu deca najveća motivacija za ovakav životni poduhvat.

- Kao otac, stalno razmišljam o svetu koji će moja deca naslediti. Želim da odrastaju okruženi prirodom, mogućnostima i osećajem nade u budućnost. Ali takođe znam da je, ukoliko sada ne delujemo hrabro, ta budućnost ugrožena. Nagrada „Ertšot“ ima za cilj da preokrene situaciju, da dokaže našoj deci da smo spremni da se borimo za njihovo sutra - rekao je naslednik krune za Hello.

- To je verovanje da iako su izazovi sa kojima se suočavamo ogromni, rešenja su nadohvat ruke i moramo delovati brzo i ubeđeno da bismo ih oživeli. To nije slepa nada. To je nada potkrepljena dokazima, domišljatošću i hrabrošću onih koji odbijaju da odustanu od naše planete.

Princ je pokrenuo nagradu za zaštitu životne sredine sa prirodnjakom Dejvidom Atenboroom u oktobru 2020. Prva ceremonija dodele nagrada održana je u Londonu sledeće godine, a Vilijam je od tada događaj odneo u SAD, Singapur i Južnu Afriku. Ove nedelje, ona stiže u Rio de Žaneiro, Brazil, gde će se budućem kralju na blistavoj ceremoniji dodele nagrada pridružiti Kajli Minog, Šon Mendes i brazilske zvezde Žilberta Žila, Seua Žoržea i Anitu.

- Osećam se duboko počastvovano što idem u Brazil, zemlju izuzetne prirodne lepote i kulturne živosti. Rio, sa svojom energijom, ljudima i kultnim pejzažima, deluje kao savršeno mesto za proslavu moći ekoloških inovacija.



