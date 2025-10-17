Oglas
Komentari: 0

PRINC VILIJAM I KEJT MIDLTON SPREMNI ZA VELIKE PROMENE: "To će im pružiti novi početak"

Vilijam i Kejt napuštaju dosadašnji dom

1760700190_92b1be07bc5e562978e3a2117d35dc1cf0c50313.jpg
Foto: Profimedia
Princ i princeza od Velsa će se u narednim nedeljama preseliti iz Adelaida u Forest Lodž u Vindzorskom Velikom parku sa svoje troje dece. 

Prema izveštaju Dejli mejla građevinari rade danonoćno kako bi se ostvario datum preseljenja. Prvobitni izveštaji su navodili da će se porodica preseliti do kraja godine, ali će se to možda dogoditi i ranije. 

- Selidba im pruža priliku za novi početak i priliku da ostave neka od najnesrećnijih sećanja iza sebe. Raduju se stvaranju mnogih srećnih porodičnih uspomena u svom novom domu - rekao je izvor. 

Pored preseljenja u Forest Lodž, gde će Velšani ostati da žive čak i kada Vilijam postane kralj, oni takođe imaju kuće u Anmer Holu u Norfolku i apartmanu u Kensingtonskoj palati u Londonu. 

Princ Vilijam je nedavno iznenadio javnost intervjuom kakav do sada nije davao. Tada je progovorio otvorenijim i ličnijim tonom u razgovoru sa holivudskom zvezdom Judžinom Levijem u posebnoj epizodi njegove emisije. Tada se dotakao o Kejtinog oporavka od lečenja raka: 

-  Sve napreduje na pravi način, što su sve dobre vesti. Ali važno je da se moja porodica oseća zaštićeno i da ima prostora da obradi stvari koje su se dogodile prošle godine. Ali znate, svi imamo izazove koji nam se nađu na putu i ​​važno je nastaviti dalje.

On kaže da su se Džordž, Šarlot i Luis „briljantno snašli“, dodajući:

- Trudimo se da im pružimo sigurnost i bezbednost koja im je potrebna i mi smo veoma otvorena porodica, pa razgovaramo o stvarima koje nas muče, ali nikada ne znate kakve posledice to može imati. Zato je važno biti tu jedni za druge i nekako uveriti decu da je sve u redu.

Vilijam deli uspomene i na svoje detinjstvo i vreme provedeno sa bakom i dekom, kraljicom Elizabetom II i princom Filipom u Vindzoru, gde ih je posećivao na „najbolji čaj ikada“.

