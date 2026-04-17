Priveden poznati pevač: Telo tinejdžerke (14) pronađeno u njegovom automobilu - policija otkrila detalje

Pevač D4vd uhapšen je zbog sumnje da je umešan u ubistvo tinejdžerke čije je telo pronađeno u njegovim kolima, - advokati tvrde da je nevin.

Mlada muzička zvezda završila iza rešetaka, advokati tvrde da je nevin, dok policija sprema predmet za tužilaštvo

Popularni pevač D4vd, čije se ime izgovara kao Dejvid, uhapšen je zbog sumnje da je umešan u ubistvo četrnaestogodišnje tinejdžerke, čije je telo u stanju raspadanja pronađeno pre sedam meseci u njegovom napuštenom automobilu marke Tesla, saopštile su vlasti u četvrtak.

Sa druge strane, njegov pravni tim tvrdi da pevač nema nikakve veze sa smrću devojčice i da će dokazi to jasno pokazati.

Policija saopštila detalje hapšenja

Policija Los Anđelesa navela je u kratkom saopštenju da su detektivi priveli 21-godišnjeg alt-pop izvođača rođenog u Hjustonu. NJegovo pravo ime je Dejvid Berk, a sumnjiči se u okviru istrage smrti Seleste Rivas Ernandez.

NJegovi advokati Bler Berk, Merilin Bednarski i Redžina Piter odmah su reagovali.

- Da budemo potpuno jasni, stvarni dokazi u ovom slučaju pokazaće da Dejvid Berk nije ubio Seleste Rivas Ernandez niti je odgovoran za njenu smrt - naveli su branioci.

Tužilaštvo odlučuje o optužnici

Istražitelji će, prema navodima policije, u ponedeljak dostaviti predmet kancelariji okružnog tužioca okruga Los Anđeles. Tamo će odeljenje za teška krivična dela proceniti da li postoji dovoljno materijala za podizanje optužnice.

U međuvremenu, pevač je bio pod istragom velike porote okruga Los Anđeles, a slučaj je dugo vođen u tajnosti.

Ipak, krajem februara postalo je poznato da je upravo on meta istrage, nakon što su njegova majka, otac i brat podneli prigovor sudu u Teksasu zbog poziva za svedočenje.

Jeziv prizor u automobilu

Telo nestale devojčice pronađeno je 8. septembra u Tesli koja je odvučena iz oblasti Holivud Hils, dan nakon njenog rođendana.

Porodica je nestanak prijavila još 2024. godine, kada je devojčica živela u svom rodnom mestu Lejk Elsinor, oko 112 kilometara jugoistočno od Los Anđelesa.

U sudskim dokumentima navodi se da su istražitelji u vozilu pronašli vreću za telo prekrivenu insektima, uz snažan miris raspadanja.

- Kada su detektivi otvorili vreću, zatekli su stravičan prizor – glavu i torzo u raspadnutom stanju.

Daljom pretragom pronađeni su i drugi delovi tela u dodatnoj crnoj vreći. Zvaničan uzrok smrti za sada nije objavljen.

Od zvezde TikToka do centra skandala

D4vd je postao poznat među pripadnicima Generacije Z zahvaljujući spoju indi roka, R&B zvuka i lo-fi popa.

Veliku popularnost stekao je 2022. godine kada je njegova pesma "Romantic Homicide" postala viralna na TikToku i stigla do četvrtog mesta Billboard liste Hot Rock & Alternative Songs.

(Kurir)

