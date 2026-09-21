ŠTA ZNAČI AKO JE OBLAČNO NA MALU GOSPOJINU? Vekovima se gledalo u nebo na ovaj veliki praznik

Danas, 21. septembra, Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju Malu Gospojinu, praznik Rođenja Presvete Bogorodice, za koji se u srpskom narodu vezuju brojni običaji i verovanja.

Jedno od njih posebno je zanimljivo u ovo doba godine – kaže se da vreme na Malu Gospojinu može da nagovesti kakva će biti jesen i zima.

A današnji dan u Srbiji nije doneo jednoznačan odgovor. Jutro je počelo oblačno, ponegde uz kišu, dok tokom dana sledi razvedravanje i povratak sunčanih perioda. Prema prognozi RHMZ-a, 21. septembar donosi svežije i promenljivo vreme, a zatim postepeno razvedravanje koje će do kraja dana zahvatiti celu zemlju.

Upravo zbog toga bi, ako se držimo starog narodnog tumačenja, današnji praznik Mala Gospojina mogao da se opiše kao svojevrsna "mešavina znakova". Nije nas dočekalo potpuno vedro i sunčano jutro, ali ni ceo dan neće ostati pod oblacima. Jesen i zima se, slikovito rečeno, danas "premišljaju" – jutarnja oblačnost najavljuju ranije zahlađenje, dok sunce i razvedravanje tokom dana ostavljaju prostor za verovanje da nas očekuje još dosta lepih i blagih dana.

Šta kaže narodno verovanje?

Prema jednom od rasprostranjenih narodnih verovanja, ako je na Malu Gospojinu vedro, sunčano i bez oblaka tokom većeg dela dana, predstojeća jesen i zima trebalo bi da budu blage, bez mnogo hladnih dana.

Suprotno tome, oblačno i kišovito vreme na ovaj praznik u narodnoj tradiciji tumačilo se kao najava hladnijeg i oštrijeg perioda. Neki zapisi o običajima navode i da se posebno posmatrala promena vremena tokom samog dana, pa se smena oblaka, kiše i sunca može posmatrati kao najava promenljive jeseni.

Nekada, kada nije bilo savremenih vremenskih prognoza, ljudi su pažljivo pratili ponašanje oblaka, vetra, temperature, životinja i biljaka i na osnovu iskustva stvarali izreke i pravila koja su se prenosila generacijama.

Mala Gospojina je bila važna prekretnica u godini

Nije slučajno što se upravo za ovaj praznik vezuje toliko verovanja o vremenu. Mala Gospojina dolazi u periodu kada se leto definitivno približava kraju, a priroda ulazi u jesen. U tradicionalnom životu Srbije ovaj praznik imao je i praktičan značaj – vezivao se za početak jesenjih radova, oranje i setvu ozimih useva, dok su od Male Gospojine počinjale i jesenje svadbe.

(Blic Žena)

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