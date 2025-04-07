PROKLETSTVO ONAZISOVIH DECENIJAMA ŠOKIRA JAVNOST: Preljube i tragične smrti su ih dotukle, a JEDINA NASLEDNICA je odlučila da se odrekne čuvenog prezimena

Porodicu Onazis nesreća koje ih prate, uključujući tragedije i samoubistva

Porodica Onazis ima višedecenijsku i glamuroznu istoriju na evropskoj društvenoj sceni, nakon što se brodovlasnički magnat Aristotel Onazis pre nekoliko decenija etablirao u poslovnom svetu. Ali, koliko god da ova porodica ima ogromno bogatstvo - sa jedinom naslednicom Atinom (40), koja je nasledila 2,7 milijardi dolara na svoj 18. rođendan - isto tako nije pošteđena nesreće u ljubavi.

Naslednica dinastije Onazis, Atina Onazis suočila se sa previranjima u svom ljubavnom životu pošto je njen, sada već bivši suprug, pronađen u krevetu sa drugom ženom. U vreme kad je "uhvaćen na delu" bio je 11 godina u braku sa Atinom. To je bila samo jedna od teškoća sa kojima se suočila milijarderka, koja je imala samo tri godine kada je njena majka Kristina pronađena mrtva u kadi. Tad je, smatra se, počelo prokletstvo Onazisovih.

Kristinin brat je u međuvremenu nastradao; imao je samo 24 godine kad je poginuo u avionskoj nesreći. Nesreće i patnje sa kojima se suočava porodica Onazis dovela je do toga da ih neki nazivaju "ukletim".

Preljuba koja je mladoj milijarderki slomila srce

Atina Onazis (40) sklonila se iz javnosti, zbog čega je stekla reputaciju povučene naslednice. I uprkos tome što je nasledila bogatstvo od milijardu dolara kao član dinastije, nisu je mimoišle tragedije, zbog čega se naveliko smatra da je ona žrtva prokletstva porodice Onazis.

Viđena je samo nekoliko puta otkako je njen bivši muž Alvaro Miranda navodno pronađen u krevetu sa ljubavnicom, i to u kući vrednoj dva miliona dolara koju je Atina kupila u Velingtonu na Floridi 2016. godine. NJen bivši suprug, koji je ranije bio deo brazilskog olimpijskog tima, otkriven je u preljubi tako što ga je "na delu" uhvatilo obezbeđenje njegove supruge.

"Molio ih je da ništa ne govore, ali jedan od njih je otišao pravo kod Atine. Ona je odmah spakovala kofere i otišla u Evropu", naveo je izvor.

Atinin neverni suprug Alvaro pokušao je da spasi brak davanjem intervjua za brazilske medije.

"Stvarno sam usred životne oluje. Ali neću odustati od svoje ljubavi. Neće biti lako, ali boriću se do kraja", rekao je Alvaro.

Ipak, Atina nije želela da mu pređe preko prevare, a Alvaro nije želeo da ostane sam. Oženio se novinarkom Denize Severo sa kojom je dobio dvoje dece.

Otac nije prisustvovao njenom venčanju

Atinin otac Teri Rasel (72) i njegova supruga Marijana koja je odgajala Atinu zajedno sa njenom polubraćom i sestrama, nisu bili prisutni na njenom i Alvarovom venčanju.

Aleksis Manteakis - bivši portparol porodice, a zatim i Atinin biograf - rekao je za "Irish Times" 2005. godineda je "Atina treća generacija žena iz porodice Onazis koja se udala mlada i to za starijeg muškarca. Ali, kao i svi očevi, Teri je želeo najbolje za svoju ćerku. On je, na primer, voleo da ona ide na univerzitet. Nije bio baš srećan što se udala tako mlada i što je živela tako daleko."

Veruje se da Atina nema kontakt sa svojim ocem i da je čak odustala od njegovog prezimena.

Međutim, tragedija se desila par mnogo pre nego što se njen brak raspao. Alvarova bivša ljubavnica Cibele Dorsa, sa kojom je imao ćerku, izvršila je samoubistvo 2011. godine, skočivši iz svog luksuznog stana koji se nalazio na sedmom spratu. Prelepa, ali problematična 36-godišnja glumica i Plejboj model ostavila je za sobom oproštajna pisma u kojima je govorila o aranžmanu pod kojim su Atina Onazis i njen suprug odgajali svoju ćerku Vivien i Fernanda, njenog sina iz prethodne veze.

Dečak je rođen tokom njenog prvog braka sa brazilskim biznismenom Fernandom Olivom. Alvarova prva supruga pristala je da preda decu Atini i Alvaru, ali su joj mališani toliko nedostajali da se, kako je otkrila u jednoj od svojih poslednjih beleški, osećala kao da joj je "srce raskomadano".

"Cibele je odlučila da to uradi. Sama je odlučila da dozvoli deci da žive sa Atinom i Alvarom", rekao je Oliva za medije i dodao:

"NJen život je bio veoma komplikovan. Bila je radna glumica, emotivna i nestabilna. Sa Atinom i Alvarom deca imaju jednostavan i zdrav način života."

"Onazisovima je novac doneo samo probleme"

Aleksis Manteakis, bivši pomoćnik Atininog oca Terija takođe je rekao: "Čini se da prokletstvo Onazisovih ne jenjava. Siguran sam da su svi mislili da donose najbolje odluke, ali, prema njenim poslednjim porukama, Cibele je bila očajna što se odrekla dece. Ova jadna žena je sebe videla kao Atininu suparnicu, ali nije imala čime da se bori protiv nje osim fizičkim izgledom. Osećala je da nije dorasla naslednici milijarderki koja je bila mlađa i imala ogromno bogatstvo, slavu i moć. Novac Onazisovih nije doneo ništa osim problema. Siguran sam da će deca odrastati u dobrom okruženju, ali pitanje je da li išta može nadoknaditi gubitak majke koja ih je mnogo volela."

Cibele je potom planirala brak sa brazilskim TV voditeljem Gilbertom Skarpom. Ali, umesto venčanja, on je tog meseca izabrao samoubistvo. Cibele je kasnije napisala na Fejsbuku: "Živeti bez moje dvoje dece i bez ljubavi mog života ranilo je čitavo moje biće."

Doda je rekao brazilskom časopisu 2011. godine da nameravaju da osnuju porodicu u roku od nekoliko godina.

"Atina je još veoma mlada", rekao je on, dodajući da bi rođenje bebe prekinulo njegovu sportsku karijeru.

"Kada dođe beba, želim da smanjim broj takmičenja kako bih bio prisutniji", objasnio je Doda.

Atina je navodno zatrudnela 2013. godine, ali je imala spontani pobačaj, a njen tadašnji suprug je rekao da je Atina provela veći deo svog vremena brinući se o Vivien.

Tragična smrt Kristine i Aleksandra

Atinin raspad braka nije bio jedini zbog kog joj je bilo slomljeno srce. Ona je najpre izgubila majku Kristinu Onazis kad je imala svega tri godine. U ranom detinjstvu, Atina je od majke dobila stado ovaca, zajedno sa pastirom, kada je naučila pesmicu o crnim ovcama. Majka joj je poklonila i privatni zoološki vrt.

Deceniju i po ranije, Kristina Onazis izgubila je celu porodicu za nešto više od dve godine. NJen 24-godišnji brat Aleksandar poginuo je u avionskoj nesreći u januaru 1973. godine, a njihova majka, Atina Tina Onazis predozirala se godinu dana kasnije.

Aristotel Onazis, koji se nikada nije oporavio od smrti svog sina i naslednika, preminuo je od bronhijalne upale pluća u martu 1975. godine.

Kristina je imala četiri braka, od kojih nijedan nije trajao duže od tri godine. Atina (čiji je otac bio Kristinin poslednji muž, francuski farmaceutski naslednik Tiri Rasel) bila je njeno jedino dete.

Kako je Aristotel Onazis mučio Mariju Kalas

Aristotel Onazis imao je 40 godina kada se prvi put oženio tinejdžerkom Atinom Mari Livanos, 23 godine mlađom od njega. Dobili su Aleksandra i Kristinu. Ali njihov brak je bio nesrećan, jer je Aristotel imao ljubavnice. NJegova najpoznatija afera bila je sa operskom pevačicom Marijom Kalas.

Aristotel je mučio opersku divu i emocionalno i fizički tokom njihove veze pre nego što ju je okrutno ostavio zbog Džeki Kenedi kojom se oženio 1968. godine.

U biografiji o Marijinom životu iz 2021. godine, oslanjajući se na njena prethodno neobjavljena pisma, tvrdilo se da ju je redovno drogirao njen nasilni ljubavnik - grčki brodarski tajkun.

"Pevačica Kalas je bila diva u muzičkom svetu, ali Marija je bila žrtva okolnosti", rekao je biograf Lindsi Spens, autor knjige "Cast A Diva: The Hidden Life Of Maria Callas".

Prepiska sa njenim suprugom i agentom pokazala je da je "ona zaista bila tako subverzivna i poslušna".

"Bila je tako pokorna osoba i to je zaista u suprotnosti sa divom Kalas na sceni. A kada ste skloni tome, naravno da privlačite zlostavljače", ocenio je njen biograf.

Mariju Kalas niko nije zlostavljao kao brutalni Aristotel

Iz dnevnika Marijinog bliskog prijatelja, njen biograf je otkrio da bi Aristotel pevačicu nakljukao snažnim hipnotičkim sedativom, od kog je vremenom postala zavisna. Potom bi Aristotel – čiji su "izopačeni" se*sualni zahtevi šokirali čak i ozloglašenu vlasnicu pariskog bordela – seksualno zlostavljao Mariju Kalas na ponižavajuće načine, navodi njen biograf i dodaje da ona na tako nešto sigurno ne bi pristajala da je bila potpuno svesna.

Spens je takođe tvrdio da je Marija Kalas u to vreme već patila od "problema sa mentalnim zdravljem", jer se nosila sa dvostrukim pritiscima zbog karijere i starenja. Kompleksi su počeli da je urnišu kad je otkrila da je Aristotel u velikoj meri koristio "devojke" gospođe Klod i da je čak imao spavaću sobu u svom pariskom domu uređenu kao bordel.

Atina je sada jedina živa unuka Aristotela Onazisa.

Posle svega što je preživela, retko se viđa u javnosti, Međutim, nedavno se pojavila na dobrotvornoj gala večeri i čini se da se odlučila za novi izgled. Bogata naslednica koja živi na relaciji Holandija - Belgija snimljena je na umetničkom događaju koji je organizovao "Amis du Centre Pompidou" u Parizu prošlog meseca.

Atina - koja nema dece - često se fotografisala sa ozbiljnim izrazom lica, prepoznatljivom izbeljenom kosom i opremom za jahanje - međutim, izgleda gotovo neprepoznatljivo nakon ponovnog pojavljivanja na sceni visokog društva.

Ove godine u martu Atina se pojavila u javnosti. Umesto plavih pramenova sada ima čokoladnosmeđe i iako se ranije malo šminkala, ovoga puta je i to promenila: pojavila se glamurozno našminkana, a usne su joj izgledale punije nego prethodnih godina.

Athina je obukla prozirnu crnu haljinu od čipke, zajedno sa blistavim šljokičastim blejzerom i nosila je srebrno raspeće ukrašeno draguljima oko vrata. Pozirala je za sliku sa Ines de Kominges, jedinom ćerkom grofa i grofice Rafaela de Komingesa iz Madrida, i umetnikom Arnaudom Kabri-Viltzerom.

(Blic Žena)