PROMENIO STIH POSVEĆEN NIKOL: Nizak udarac Kita Urbana otkrio je ko je zapravo njegova nova devojka? (VIDEO)

NIkol KIdman i Kit Urban se razvode nakon 19 godina braka, a šuška se da je muzičar već nastavio dalje. Evo i sa kim

Svetski mediji ovih dana ne prestaju da bruje o razvodu glumice Nikol Kidman od američke kantri zvezde Kita Urbana.

Poznati par, koji ima dve ćerke, rešio je da stavi tačku na brak nakon 19 godina, a mediji pišu da bi muzičar iz brakorazvodne parnice mogao da "izađe" bogatiji za 17 miliona dolara zahvaljujući predbračnom ugovoru i posebnoj "klauzuli o kokainu"

Ni glumica ni muzičar nisu još potvrdili glasine o razvodu, ali se spekuliše da je muzičar već nastavio dalje.

PR izvor iz muzičke industrije iz Nešvila izajvio je za medije da je u pitanju mlađa žena i da ona takođe radi u muzičkoj industriji.

– Kruži glasina da je on s mlađom ženom iz posla. Svi pričaju o tome. Svi žele da znaju ko je to, ali do sada je ostalo misterija – kaže neimenovani izvor.

Ipak, izgleda da je Kit Urban sam "sebi uskočio u usta" pa se možda odao i otkrio s kojom lepoticom je u vezi.

Naime, na nedavnom koncertu, Kit Urban je izvodio pesmu "The Fighter" koja govori o njegovoj romansi o Nikol Kidman.

I to ne bi bilo ništa neobično da nije odlučio da promeni tekst i uključi ime svoje nove gitaristkinje.

Snimak je podelila njegova gitaristkinja Megi Bo (25) na Instagramu u subotu, a na njemu se vidi Kit kako peva:

- Kad pokušavaju da te napadnu, Megi, ja ću biti tvoj gitarista. -

Origijalni tekst pesme glasi:

- Kad pokušavaju da te napadnu, dušo, ja ću biti borac.-

U pitanju je pesma iz 2016. godine, u kojoj je prvobitno gostovala Keri Andervud, a koja govori o ranim fazama veze kada stvari mogu krenuti ili uzbrdo ili nizbrdo.

Ova izmena teksta je ostavila fanove u šoku.

"Vau, ta pesma je napravljena za Nikol. To što je on uradio nam govori kakav je on zaista", "Toliko je bezobrazno raditi ovo pesmi inspirisanoj njegovom ženom"

(Glossy)

BONUS VIDEO: