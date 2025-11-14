Oglas
PROVEO 14 MESECI U ZATVORU, NIKO GA NA ULCI SADA NE BI PREPOZNAO: Procurela slika Pi Didija, svi su u neverici!

Reper Šon Kombs, poznatiji kao Pi Didi, priveden je u septembru 2024. godine u NJujorku, a on od tada nije viđen u javnosti.

1763112633_profimedia-1043180359.jpg
Foto: Profimedia
U medijima su se, nakon što je hip-hop mogul Pi Didi uhapšen, pojavljivali samo crteži nastali tokom suđenja, a pričalo se da je reper u međuvremenu osedeo. Ipak, nije bilo poznato kako on zapravo izgleda danas.

Sada je, međutim isplivala prva zatvorska fotografija Šona Kombsa, za kog mediji pišu da će ostati u zatvoru mesec dana duže nego što je prvobitno planirano.

Očekivalo se da će on biti pušten na slobodu 8. maja 2028, ali je sada njegov izlazak iz Federalnog popravnog zavoda Fort Diks u NJu Džersiju pomeren za jun te godine.

Američki NBC News dobio je fotografiju Kombsa, koji je primetno osedeo, ima bradu i nosie u braon zatvorsko odelo.

Prethodno se pojavila samo jedna fotografija na kojoj se navodno nalazi 56-godišnji reper, nastala u zatvorskom dvorištu, na kojoj je on bio nasmejan sa zatvorenicima i nosi kačket.

Pi Didi se, ipak, "izvukao", a optužbe su bile uznemirujuće

Podsetimo, nako što je uhapšen, pojavile su se stotine šokantnih optužbi protiv Kombsa, nekad najmoćnijeg čoveka muzičke industrije.

On je osuđen u julu ove godine, kada je uspeo da izbegne doživotni zatvor. Posle sedmonedeljnog federalnog suđenja koje su obeležila potresna i eksplicitna svedočenja, nekadašnji muzički moćnik je proglašen nevinim po najvećoj optužnici, zaveri za reketiranje, kao i za trgovinu ljudima u svrhu seksualne seksualne aktivnosti Kasandre Venture ili trgovinu ljudima u svrhu seksualne aktivnosti.

Krivim je proglašen za prevoz u svrhu bavljenja prostitucijom, u vezi s njegovom bivšom devojkom Kasandrom Kesi Venturom i prevoz u svrhu bavljenja prostitucijom u vezi sa neimenovanim licem koje se u optužnici navodi kao Džejn Do.

Presuda Pi Didiju:

  • Zavera u okviru kriminalnog udruženja – nije kriv
  • Trgovina Kasandrom Venturom radi seksa – nije kriv
  • Transport Kasandre Venture radi prostitucije – kriv
  • Trgovina Džejn Do radi seksa – nije kriv
  • Transport Džejn Do radi prostitucije – kriv

Prema pisanju medija, on je, nakon izricanja presude, pao na kolena i počeo da se moli, nakon čega se kroz sudnicu prolomio aplauz njegove porodice.

(Glossy)

