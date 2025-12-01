PRVA DAMA AMERIKE JE GLAVNA TEMA NAKON PROSLAVE DANA ZAHVALNOSTI: Tramp joj ponovo okrenuo leđa, svi se pitaju šta joj se sa licem?

Melanija Tramp i Donald Tramp ušetali su u velikom sitlu. Kada su se pojavili, gosti su ustali, pa su poput pravih zvezda i uz muziku došetali do svog stola.

Porodica Tramp na čelu sa Donaldom Trampom proslavila je 27. novembra Dan zahvalnosti na glamuroznoj večeri na imanju Mar-a-Lago na Floridi. Prva dama SAD i domaćica svečanosti, Melanija Tramp, bila je definitivno u prvom planu, što snimci koji kruže internetom od subote, i dokazuju.

Pratio ih je sin Baron Tramp (19) visok više od dva metra, a visinom je odavno nadmašio svoje roditelje. I dalje raste. Poznati naslednik bio je veoma elegantno odeven. Koračao je iza svojih roditelja, dok je Donald Tramp na čelu kolone, i ovaj put okrenuo leđa svojoj supruzi.

Teško bi se moglo izračunati koliko puta se ponašao tako u javnosti, ali taj gest koji je možda više posledica euforije nego nedžentlmenstva ili i jednog i drugog, što mu takođe nije strano, bode oči na ovom snimku, ali nije pokvario raspoloženje Melaniji Tramp koja se zadovoljno smeškala.

Odmah uz nju bio je i njen otac Viktor Knavs, bivši biznismen iz Slovenije, koji na porodičnim okupljanjima i sličnim događajima, uvek ima istaknuto mesto, kao što je to bio slučaj na večeri za Dan zahvalnosti. Sedeo je pored ćerke, dok se Baron smestio prekoputa ćaskajući s Majklom Boulsom, suprugom Tifani Tramp, mlađe ćerke američkog predsednika, koja je takođe bila na proslavi.

Za ogromnim stolom gde su sedeli Melanija i Donald Tramp nalazio se i predsednikov sin, Donald Tramp mlađi sa partnerkom Betinom Anderson i svojom decom iz braka sa Vanesom Tramp. Šuška se da bi ovaj poznati naslednik mogao uskoro da kruniše svoju vezu sa bogatom Amerikankom, koju je birao po ugledu na prelepu Slovenku i sa željom da zadivi oca.

Na gala večeri na Floridi mogli su da iz blizine gledaju dominaciju Melanije Tramp, koja je zadivila besprekornim stilom, u raskošnoj metalik suknji sa tankim crnim kaišem i jednostavnom crnom košuljom. Odličan predlog za predstojeće praznične zabave.

Iako je izgledala kao modna ikona, neki u prvi plan stavljaju druge detalje, pa je ni ovaj put ne štede kritika. "Melaniji samo što ne otpadne lice. Ista je Kejtlin Džener", komentarišu na Jutjubu, a prvu damu su i ranije poredili sa bivšom olimpijkom koja je 2014. promenila pol, i ime, pa od Brusa Dženera postala Kejtlin.

Nekima na ovoj fotografiji sa Instagrama liči na glumicu Dženifer Kulidž, zbog osmeha i očiju, dok mreže i dalje opsedaju glasine da je prva dama Melanija Tramp u drugom stanju, pa će se verovatno i sada pažnja usmeriti i na njen stomak.

Kritike o njenom izgledu prati i trend među američkom elitom jer bi mnoge žene htele da liče na Melaniju Tramp, pa pomoć traže kod plastičnog hirurga što može da bude čak i opasno, piše Daily Mail.

Akter raznih teorija na internetu je ovaj put i Baron Tramp koji se, prema mišljanju pojedinih, zapravo i nije pojavio na svečanosit već ga je zamenio dubler. NJegova majka je ranije bila na meti spekulacija da je menja dvojnica, što nije potvrđeno.

