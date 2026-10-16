PRVE FOTOGRAFIJE TRUDNE HILAR SVANK: Glumica čeka dete u 52. godini - "Veoma sam zahvalna"

Hilari Svank je otkrila da čeka svoje treće dete sa suprugom Filipom Šnajderom u 52. godini.

Ova vest je oduševila mnoge, a ona je sada za "Pipl" otkrila da s velikim nestrpljenjem očekuje svoje treće dete.

- Saznala sam da sam trudna kao i svi ostali. Jednostavno uradite test i saznate da ste trudni. Bila sam presrećna, veoma zahvalna i veoma uzbuđena.

Svank i njen suprug imaju trogodišnje blizance, Aju i Oma, a glumica kaže da njena deca jedva čekaju da postanu stariji brat i sestra.

- Tako su uzbuđeni. Oni su zaista uzbuđeni, a termin za porođaj mi je oko Božića. Kada u restoranu vide bebe, priđu im i kažu: "Mogu li nešto da ti kažem? Moja mama čeka bebu, koja stiže baš za Božić". Svima to pričaju. A kad se probude, pitaju: "Je li već stigao Božić"? To će zaista biti najbolji božićni poklon - kaže Svonk.

Hilari se juče po prvi put pojavila u javnosti sa trudničkim stomakom koji je farmerkama niskog struka i kratkom majicom posebno istakla.

Glumica je 2024. godine za magazin „Pipl” govorila o dolasku svojih blizanaca na svet, ističući da je najlepši deo majčinstva posmatrati kako njeni mališani svakog dana doživljavaju nešto novo.

- LJudi često govore da kroz te nove oči ponovo vidite život – i to je zaista istina. Stvari nam postanu toliko svakodnevne da pomislimo: "Ma da, to sam već videla, to sam već doživela", pa kroz život prolazimo suženog vidika, kao da imamo poveze na očima, jer nas više ništa ne ispunjava istinskim divljenjem. A onda vidite kako vaša deca sve to posmatraju iznova.

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