"PRVI PUT SAM IZVODIO PESMU BEZ NJEGA": Ognjen Amidžić otkrio koliko mu fali prijatelj

Voditelj i muzičar Ognjen Amidžić podelio je svoje emocije nakon nastupa na koncertu Emine Jahović, te se setio pokojnog kolege Marinka Madžgalja.

1764601545_Foto-Marinko-i-Ognjen.jpg
Foto: ATA images/Printskrin/Jutjub/ AmiG Show
Izvođenje pesme "La Gitana" bez njegovog dugogodišnjeg prijatelja i kolege Marinka bilo je za njega posebno dirljivo, te je o svemu rešio da progovori za medije.

- Super je bilo na koncertu kod Emine. Vratila su mi se sećanja, falio mi je Marinko na sceni. Prvi put sam izvodio tu pesmu bez njega.

- Baš sam prokomentarisao da sam se vratio na scenu posle skoro 20 godina. Šalio sam se da me je zvala jer se drugi nisu odazvali. Zvala me je i za drugi koncert, ali ja nisam mogao jer sam imao emisiju - ispričao je Amidžić.

Ognjen je potom govorio i o situacije Emine i Saše Kovačevića, kao i o činjenici da se ne druže kao nekada.

- Saša mi nije ništa više rekao, od onoga što ste čuli u emisiji, ali ja mislim da to nije ništa ozbiljno - rekao je voditelj.

(Informer)

