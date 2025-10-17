Oglas
"PRVO DETE, PA SVADBA": Rada Manojlović progovorila o udaji i porodici

Rada Manojlović govorila je otvoreno o braku i deci.

1760687703_1754464141_1739259513_962e8c0a2da79de319ac8753d3f689246726e31a--1-.jpg
Foto: Ataimages.rs/ A.A.
Pevačica Rada Manojlović otkrila je da se nije srela sa Milicom Todorović, pa napomenula da prvo želi da se uda, pa da dobije dete.

"Mene uopšte ne zanimaju predrasude i šta svi misle o pevačicama. Ma nek je 99 posto njih ono što svi kažu, ja znam ko sam i šta sam i ne dotiče me to. Ne zanima me da li je neko bolji ili gori od mene, da li neko predstavljen u nekom svetlu, a ja u nekom lošijem, od toga nema ništa, život je kratak. Ovo vreme je luksuz koje nam je dato na zemlji" - rekla je Rada, pa progovorila o svojoj udaju:

"Nisam se videla sa Milicom, čekamo mene. Može prvo dete, pa svadba" - rekla je Rada, pa prokomentarisala svoj stajling:

"I ćorava koka ubode" - dodala je šaljivo Rada.

Radila 18 sati dnevno

Podsetimo, Rada je nedavno govorila o svojim muzičkim počecima, pa otkrila da je nekada radila i po 18 sati dnevno.

"Radila sam godinama po 12, pa i čak i po 18 sati! To su uglavnom bila svadbena veselja, pod šatorom. Malo sam zarađivala, ali ja sam bila zadovoljna. Dešavalo se da nakon celodnevnog pevanja, kada podelim novac sa muzičarima, meni ostane 80 evra! I sa tim treba živeti! Na tim veseljima sam naučila mnoge pesme, koje i danas rado pevam. Zato sada od muzičara tražim da znaju isto koliko i ja pesama, a to je preko 3.000! Ja nemam unapred pripremljen repertoar, već kada izađem pred publiku, odlučim šta ću da pevam. Ako neka pesma loše prolazi, odmah idem na sledeću."

(Mondo)

BONUS VIDEO:

 

