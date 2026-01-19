PRVO SU ŠOKIRALI JAVNOST ZBOG RAZLIKE U GODINAMA, A ISTINA JE DA JE ONA ZBOG NJEGA ZAVRŠILA NA REHABILITACIJI: "Bilo je tako ponižavajuće i odvratno, i danas imam traume zbog našeg odnosa"

Demi Mur je prošla svašta u braku sa Eštonom Kučerom

Privatni život Demi Mur godinama je bio pod lupom javnosti, naročito tokom braka sa 15 godina mlađim kolegom Eštonom Kučerom, sa kojim je bila od 2005. do 2013. godine. Iako su u javnosti delovali kao savršen par, stvarnost je bila daleko mračnija.

Tragedija koju su krili od sveta

Na samom početku njihove romanse, Demi je zatrudnela u 41. godini. Taj događaj je smatrala blagoslovom, ali sreća je kratko trajala. U šestom mesecu trudnoće, glumica je doživela pobačaj. Izgubila je devojčicu kojoj su već dali ime Čaplin Rej.

Ova nesreća je godinama čuvana u strogoj tajnosti, dok su se oni pred kamerama pretvarali da je sve u redu. Bol zbog gubitka deteta vratio je Demi porocima; ponovo je počela da pije, kriveći sebe što nije mogla da mu rodi dete.

Bizarne intimne ucene i poniženja

U svojim memoarima "Inside Out", Demi je otvorila dušu o tome na šta je sve pristajala kako bi ugodila mlađem suprugu.

Priznala je da je pristala na trojku, ali i na mnogo bizarnije zahteve. Najveću pometnju izazvalo je otkriće da ju je Ešton molio da mokri po njemu. "Bilo je tako ponižavajuće i odvratno, i danas imam traume zbog našeg odnosa", priznala je glumica.

Psihološko zlostavljanje i javna sramota

Osim prevara sa manekenkama Britni Džouns i Sarom Lil, Demi je optužila Kučera da je bio manipulator koji ju je psihički zlostavljao.

Navela je da je glumac namerno delio njene intimne fotografije kako bi je ponizio. Čuvena slika na kojoj je Demi u donjem vešu, za koju je on tvrdio da je šala, zapravo je bila instrument kontrole.

"Podsticao me je da pijem, a ako bih preterala, pokazivao bi mi fotografije na kojima mi je glava u WC šolji kako bi me postideo. Delovalo je kao šala, ali me je zapravo duboko ponižavao", otkrila je Demi.

Krah pod svetlima reflektora

NJihov brak se konačno raspao 2012. godine, kada je Demi završila na rehabilitaciji zbog problema sa alkoholom i narkoticima. Dok su tabloidi brujali o njegovim aferama, glumica se borila za goli život, pokušavajući da se izvuče iz kandži čoveka kojeg je volela, a koji ju je, prema njenim rečima, sistematski uništavao, piše "Story.hr".

