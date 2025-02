"RAD NA SEBI JE VAŠ POKLON ZA VAS": Poboljšajte kvalitet života i postanite sami sebi podrška (VIDEO)

Saveti stručnjaka koji vam mogu pomoći da ostvarite svoj maksimum

Gost u emisiji "Ono pravo" Marijane Kutlače bio je poznati motivator i pisac Boris Vuku. On je ovom prilikom govorio o radu na sebi, odnosno, kako on to više voli da kaže "radu sa sobom". Ističe da ne postoji formula ili uputstvo koje vam može pomoći da izvučete svoj maksimum, već da je to individualna stvar.

- Rad na sebi je više rad sa sobom. Ja uvek rad na sebi pretvaram u igru. To treba da nam bude zanimljivo, da mi naučimo da budemo tu za sebe, da sebi budemo podrška. Takođe, treba da isprobavamo nove stvari koje će nam pomoći da poboljšamo kvalitet svog života - započeo je Boris u emisiji "Ono pravo".

Krajnji rezultat rada na sebi, odnosno rada sa sobom, je da prihvatimo sebe, ali i da promenimo ono što možemo.

- LJubav prema sebi znači da prihvatimo ono što ne možemo da promenimo. Tu spada izgled, boja očiju, godine, razne mane i vrline, ali je poenta da treba da menjamo ono što možemo. Dosta ljudi koristi sledeći izgovor: "Ja sam super, meni ništa više ne treba". U redu je ako možete sebe tako da prihvatite, ali uvek možete da izvučete još nešto dobro iz sebe jer u životu ili napredujemo ili nazadujemo, nema stajanja u mestu. Ko stoji u mestu on polako propada. Zato rad na sebi treba da shvatimo kao poklon koji dajemo sebi u vidu svog najboljeg mogućeg života. Svako od nas je ovde da bi proživeo svašta nešto, svako ima misiju i svrhu i po meni je taj rad na sebi nešto što treba da ti omogući da budeš ono što jesi, a onda da izvučeš na najbolji način ono što je najbolje u tebi - istakao je Boris.

Ključno pitanje koje postavljaju svi koji krenu u ovu borbu je na koji način možemo da izvučemo najbolje u nama.

- Poenta je da shvatimo koja namera stoji iza toga. Da li naš rad sa sobom predstavlja to da nismo dovoljno dobri i da moramo da dostignemo nešto da bismo bili prihvaćeni ili smo već zadovoljni, ali se tu može svašta nešto poboljšati. Što se tiče početka rada sa sobom, ja uvek kažem ljudima: "Sve se radi sada, jedini trenutak kada možete nešto da promenite je sada. Treba da uradite jednu akciju koja će vas približiti vama". Čovek ili odlazi od sebe ili se vraća sebi. Ja samo okrenem ljude i gurnem ih ka njima - rekao je Vuku, pa dodao:

- LJudi se često pitaju kako da se promene, šta da rade na sebi. To pitanje je u redu. Biće dosta stručnjaka koji će da im kažu tačno šta da rade, ali po meni je to individualan odnos koji imate sami sa sobom. Ja uvek ostavim prostora da neko sam sa sobom napravi da mu bude udobno jer ne funkcioniše sve za svakoga. Zato morate da preuzmet odgovornost, a ne da kažete: "Dajte mi recept za savršenu sreću". LJudi moraju da shvate da je to do njih i da samo oni znaju šta sve imaju u sebi, koja blaga, koja bogatstva i koje vrednosti - naglasio je Boris Vuku u emisiji "Ono pravo".

Celu epizodu možete pogledati u videu ispod, a emisiju "Ono pravo" možete pratiti na video platformi "Novosti", kao i na našem Jutjub kanalu.

