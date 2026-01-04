Oglas
RAZVODI SE ĆERKA MERIME NJEGOMIR: Ne krije koliko joj majka nedostaje u ovim teškim trenucima

Ćerka pokojne pevačice, oglasila se na društvenoj mreži Instagram gde je u statusu u kome govori kako ju je njena majka učila da reaguje u teškim situacijama, otkrila da je njenom braku došao kraj

1767521571_1732107476_Foto-Arhiva-Novosti-Merima-Njegomir.jpg
Foto: Nenad Živanovic, V. Danilov
LJubica NJegomir ne krije koliko joj majka nedostaje u svakom trenutku života. Ponosna ćerka ne da zaboravu svoju voljenu majku Merimu NJegomir, pa se na društvenim mrežama trudi da održi uspomenu na nju.

Ćerka pokojne pevačice, oglasila se na društvenoj mreži Instagram gde je u statusu u kome govori kako ju je njena majka učila da reaguje u teškim situacijama, otkrila da je njenom braku došao kraj.

- Mama mi je govorila, kada se desi nešto loše, kada se nešto ružno završi treba naći bar jednu dobru stvar, najbolje više, da znaš da je bar zbog toga sve to vredelo. Pošto se moj brak završio, moja Sonjica i moja svadba su te dobre stvari u nečemu lošem. Jedan od boljih provoda u mom životu, a tatino pitanje:”LJubice, pa ti piješ?” u neverici jer me takvu nikada nije video je ono što je dodatno obeležilo taj dan. Danas je dan rekapitulacija - napisala je LJubica NJegomir u svojoj objavi.

Nedavno je LJubica mnoge raznežila objavom, budući da joj je bio rođendan, a majka nije mogla da joj čestita.

- Rođena sam u 31. nedelji, sa 1300 grama, jedva preživela. Dva meseca ostala u bolnici. Danas sam naišla na ovu sliku. Sa tekstom na poleđini koji si napisala:“ Kada sam prvi put hranila LJubicu". Danas je moj rođendan. Četvrti po redu bez tebe…Nedostaješ mi, mama. Nedostaje mi tvoj glas koji prvi čestita, tvoj pogled koji me vidi i kad ćutim, tvoja ruka koja zna gde boli, čak i kad se smejem. Znam da si tu, na neki drugačiji način. U svemu što jesam. U svemu što biram da budem. Srećan nam moj rođendan majčice moja. Iako sam odrasla žena, zauvek sam tvoja devojčica. Hvala ti što živiš kroz mene. Beskrajno majko - glasila je njena objava na mrežama.

(Kurir)

