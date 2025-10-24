Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

RIJANA IZGUBILA 37 MILIONA DOLARA ZBOG SARADNJE SA LUKSUZNIM BRENDOM: Preskupe stvari nisu privuke širu publiku

Uprkos ličnom bogatstvu procenjenom na 1,4 milijarde dolara, Rijana je putem svoje britanske kompanije imala udeo od 49,99 odsto.

1761292312_1711287931_3a09bcaa235078b59d03ce898774eb8e2b599f82.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Pop ikona Rijana (37) pretrpela je ogroman finansijski gubitak nakon neuspelog modnog projekta s luksuznim brendom Luj Viton. Prema izveštajima njene britanske kompanije Denim UK Holdings, pevačica je izgubila čak 36 miliona dolara zbog propasti modne linije Fenty, pokrenute 2019. godine, prenosi Daily Mail.

Rijana je lansirala Fenty u saradnji s francuskim modnim gigantom LVMH, ali projekat je ugašen 2021 - navodno zbog pandemije i ograničenja putovanja koja su joj onemogućila da lično nadgleda rad ateljea u Parizu i italijanskih modnih kuća.

Kada je projekat pokrenut, otkriveno je da je Rijana uložila gotovo 30 miliona evra, dok je LVMH investirao sličan iznos. Kompanija koja je upravljala brendom nosila je naziv Project Loud France, u čast Rijaninog petog albuma "Loud".

Uprkos ličnom bogatstvu procenjenom na 1,4 milijarde dolara, Rijana je putem svoje britanske kompanije imala udeo od 49,99 odsto. Međutim, 2021. godine ona i LVMH doneli su zajedničku odluku o gašenju modnog dela biznisa i preusmeravanju fokusa na uspešnije segmente - kozmetiku i donji veš.

"LVMH i Rijana potvrđuju zajedničku ambiciju da se fokusiraju na dugoročni razvoj Fenty ekosistema, s naglaskom na kozmetiku, negu kože i donji veš", stajalo je u njihovom saopštenju.

Fenty je trebao da bude prirodni nastavak uspeha Fenty Beauty linije, ali visoke cene, poput 1.000 dolara za teksas jaknu s postavom ili 810 dolara za korset-haljinu, nisu privukle širu publiku. Linija je bila orijentisana na luksuzno tržište, dok su Fenty Beauty i Savage X Fenty bile znatno pristupačnije.

Lansiranje Fenty-ja 2019. godine pratio je čitav modni svet, a Vogue je tada pisao: "Čekanju je kraj, Fenty je napokon ovde." Rijana je tada izjavila: "Žene su sile prirode. Složene smo, ranjive, ali neuništive. Fenty slavi sve te naše slojeve."

Uprkos neuspehu u luksuznom segmentu, Rijana ostaje jedna od najuspešnijih preduzetnica u svetu zabave.Godine 2022. postala je najmlađa američka milijarderka koja je sama stvorila svoje bogatstvo, prestignuvši Kim Kardašijan.

Dosad je prodala više od 250 miliona ploča širom sveta, sarađivala s modnim kućama kao što su Armani, Dior i Puma, a 2017. je privremeno pauzirala muzičku karijeru kako bi se posvetila poslovnom carstvu.

Danas, osim što vodi uspešne brendove, Rijana uživa i u porodičnom životu. Nedavno je s reperom A$AP Rokijem dobila treće dete, ćerku Roki Ajriš Mejers, uz sinove RZA-u (3) i Riota (2).

(Kurir)

BONUS VIDEO:

 

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas