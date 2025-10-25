Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

ROMEO BEKAM PONOVO SA BIVŠOM: Pomirio se sa devojkom koja je unela razdor u porodicu (FOTO)

Ponovno zbližavanje Romea Bekama i Kim Ternbul dogodilo se, kako mnogi veruju, zato što je porodica prihvatila da Bruklin više ne želi da ih viđa.

1761392317_1708937686_profimedia-0826762176.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Romeo Bekam, sin Dejvida i Viktorije Bekam, potvrdio je da se pomirio s bivšom devojkom Kim Ternbul, šest meseci nakon što je njihova veza dovela do sukoba između Romea i njegovog brata Bruklina. Par je raskinuo u aprilu zbog toga što je porodična svađa opteretila njihovu romansu.

Međutim, Romeo i Kim su sada ponovo započeli romansu, što je on otkrio objavom na Instagram storiju. Objavio je njihovu zajedničku fotografiju na kojoj su pozirali ispred ogledala. Nešto ranije joj je komentarisao i fotografiju, čime je podstakao glasine koje je sada potvrdio.

Ponovno zbližavanje Romea i Kim dogodilo se, kako mnogi veruju, zato što je porodica prihvatila da Bruklin više ne želi da ih viđa. Inače, Bruklin i njegova supruga Nikola Pelc su se udaljili od porodice Bekam upravo zbog Kim, kako su rekli izvori. Nikola se nije osećala prijatno u blizini Kim zbog njene prošlosti s Bruklinom. Naime, verovala je da su Bruklin i Kim bili u vezi u tinejdžerskim godinama, što je Ternbul naknadno negirala.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ROMEO (@romeobeckham)

Romea i Kim su se počeli da povezuju u oktobru 2024. godine, a vezu su potvrdili sledećeg meseca. Međutim, nakon sedam meseci veze njihova romansa je "izbledela", kako su rekli njihovi prijatelji. Izvori su dodali i da su Bekam i Ternbul ostali prijatelji i da njihov raskid nema nikakve veze s tim što je Nikola okrivila Kim za sukob u porodici.

"Dejvid i Viktorija ne bi voleli da ljudi misle da su raskinuli zbog Nikole i Bruklina jer to jednostavno nije istina. Činjenica je da Kim ima jako uspešnu karijeru kao di-džej, a Romeo takođe ima naporan poslovni život. Oboje puno putuju i veza u ovom trenutku jednostavno nije usklađena s njihovim načinom života", poručili su njihovi prijatelji.

(Jutarnji.hr)

BONUS VIDEO:

 

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas