ROMEO BEKAM PONOVO SA BIVŠOM: Pomirio se sa devojkom koja je unela razdor u porodicu (FOTO)

Ponovno zbližavanje Romea Bekama i Kim Ternbul dogodilo se, kako mnogi veruju, zato što je porodica prihvatila da Bruklin više ne želi da ih viđa.

Romeo Bekam, sin Dejvida i Viktorije Bekam, potvrdio je da se pomirio s bivšom devojkom Kim Ternbul, šest meseci nakon što je njihova veza dovela do sukoba između Romea i njegovog brata Bruklina. Par je raskinuo u aprilu zbog toga što je porodična svađa opteretila njihovu romansu.

Međutim, Romeo i Kim su sada ponovo započeli romansu, što je on otkrio objavom na Instagram storiju. Objavio je njihovu zajedničku fotografiju na kojoj su pozirali ispred ogledala. Nešto ranije joj je komentarisao i fotografiju, čime je podstakao glasine koje je sada potvrdio.

Ponovno zbližavanje Romea i Kim dogodilo se, kako mnogi veruju, zato što je porodica prihvatila da Bruklin više ne želi da ih viđa. Inače, Bruklin i njegova supruga Nikola Pelc su se udaljili od porodice Bekam upravo zbog Kim, kako su rekli izvori. Nikola se nije osećala prijatno u blizini Kim zbog njene prošlosti s Bruklinom. Naime, verovala je da su Bruklin i Kim bili u vezi u tinejdžerskim godinama, što je Ternbul naknadno negirala.

Romea i Kim su se počeli da povezuju u oktobru 2024. godine, a vezu su potvrdili sledećeg meseca. Međutim, nakon sedam meseci veze njihova romansa je "izbledela", kako su rekli njihovi prijatelji. Izvori su dodali i da su Bekam i Ternbul ostali prijatelji i da njihov raskid nema nikakve veze s tim što je Nikola okrivila Kim za sukob u porodici.

"Dejvid i Viktorija ne bi voleli da ljudi misle da su raskinuli zbog Nikole i Bruklina jer to jednostavno nije istina. Činjenica je da Kim ima jako uspešnu karijeru kao di-džej, a Romeo takođe ima naporan poslovni život. Oboje puno putuju i veza u ovom trenutku jednostavno nije usklađena s njihovim načinom života", poručili su njihovi prijatelji.

