ŠAKO POLUMENTA POSTAO DEDA: Obratio se snajki emotivnim rečima, pa sa sinom napravio gala slavlje (FOTO)

Sin Šaka Polumente dobio je sina što je pevač podelio na Instagramu.

1760692195_Foto-Ataimages.rs-A.A.-Printscreen-Instagram-sakopolumenta.jpg
Foto: Ataimages.rs/ A.A./ Printscreen/ Instagram - sakopolumenta
Šako Polumenta dobio je unuka, a njegov sin Adis sina. Folk pevač sad ima šestoro unučadi što je pravo bogatstvo.

On se pohvalio prinovom na Instagramu kada je objavio fotografiju snajke u porodilištu dok u naručju drži bebu. Svojoj snajki javno se zahvalio.

Hvali snajku

- Hvala ti Azra za još jednog unuka. Lepo je imati te u kući, a poštovati kao sve ćerke - napisao je Šako, koji je potom objavio snimak ako peva sa svojim naslednikom koji je nastao na slavlju povodom rođenja još jednog člana porodice Polumenta.

 

Foto: Printscreen/ Instagram - sakopolumenta

- Otac i sin, za unuka i sina - stoji u opisu videa na kojem Šako peva svoju pesme "Dišem za tebe".

Foto: Printscreen/ Instagram - sakopolumenta

Šako Polumenta u višedecenijskom braku je sa suprugom Vesnom, koja ne voli javna pojavljivanja, pa je tako nikada ne možemo videti na događajima kojima prisustvuje njen suprug. NJih dvoje imaju ćerke Rijanu i Rijaldu i sina Adisa. 

(Kurir)

BONUS VIDEO:

 

