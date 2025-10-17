ŠAKO POLUMENTA POSTAO DEDA: Obratio se snajki emotivnim rečima, pa sa sinom napravio gala slavlje (FOTO)

Sin Šaka Polumente dobio je sina što je pevač podelio na Instagramu.

Šako Polumenta dobio je unuka, a njegov sin Adis sina. Folk pevač sad ima šestoro unučadi što je pravo bogatstvo.

On se pohvalio prinovom na Instagramu kada je objavio fotografiju snajke u porodilištu dok u naručju drži bebu. Svojoj snajki javno se zahvalio.

Hvali snajku

- Hvala ti Azra za još jednog unuka. Lepo je imati te u kući, a poštovati kao sve ćerke - napisao je Šako, koji je potom objavio snimak ako peva sa svojim naslednikom koji je nastao na slavlju povodom rođenja još jednog člana porodice Polumenta.

- Otac i sin, za unuka i sina - stoji u opisu videa na kojem Šako peva svoju pesme "Dišem za tebe".

Šako Polumenta u višedecenijskom braku je sa suprugom Vesnom, koja ne voli javna pojavljivanja, pa je tako nikada ne možemo videti na događajima kojima prisustvuje njen suprug. NJih dvoje imaju ćerke Rijanu i Rijaldu i sina Adisa.

