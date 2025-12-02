SAMO ŠTO SU SE PRESELILI, NAPRAVILI HAOS: Princ Vilijam i Kejt Midlton postali najomraženiji par u komšiluku, a evo zašto!

Iako nije prošlo ni mesec dana komšije princa i princeze od Velsa čini se nisu spremni da prihvate sve što donosi život blizu čuvenog para

Nakon što su se u novembru sa svojom decom, princom Džordžom, princezom Šarlot i princom Luijem iselili iz Adelejd Kotidža, princ Vilijam i princeza Kejt preselili su se u novi dom u Vindzoru.

Oni sada uživaju u luksuznom Forest Lodžu, ali čini se da su, veoma brzo nakon što su došli, izazvali pometnju i uneli ozbiljan nemir među lokalno stanovništvo.

Razlog je pojačana bezbednost u okolini nove rezidencije Kejt Midlton i princa Vilijama.

Ova istorijska vila sa osam spavaćih soba nalazi se odmah pored popularne prodavnice božićnih jelki u Vindzor Grejt parku. Zbog novih pravila, vozači moraju da naprave obilazak dug skoro dva kilometra samo da bi stigli do prodavnice.

To, naravno, dovodi do velikih gužvi, nervoze i, kako kažu meštani, sve češćih rizičnih situacija u saobraćaju.

- Video sam već nekoliko sudara. LJudi voze pogrešnom stranom puta između postavljenih čunjeva - rekao je jedan očevidac za Dejli Mejl.

Drugi izvor tvrdi da je „oba dana ispred kapije stajao automobil sa dvojicom policajaca u civilu, očigledno da spreče radoznale prolaznike da zavire na posed. Prodavnica je bukvalno odmah pored, pa nije čudno da porodica Vels pojačava obezbeđenje.

Forest Lodž, zaštićena vila procenjena na oko 16 miliona funti, pruža znatno više prostora nego njihov dosadašnji dom. Pored osam spavaćih soba, posed ima i privatni teniski teren i malo jezero, savršeno okruženje za troje dece koja konačno imaju dovoljno prostora za igru, dok roditelji dobijaju toliko željeni mir i privatnost.

- Jasno je da porodica Vels obožava život u Vindzoru. Deca idu u školu Lambruk, koja je u blizini, a par ostaje nedaleko od zamka Vindzor, što im odgovara zbog kraljevskih dužnosti - objašnjava Danijel Stejsi, kraljevska dopisnica magazina Hello!.

Ona dodaje da se Forest Lodž već opisuje kao njihov "dom zauvek", a ne privremeno rešenje.

Očekuje se da će ovo ostati njihova glavna rezidencija i kada princ Vilijam jednog dana postane kralj, slično kao što je kralj Čarls zadržao Hajgrov i Klarens haus.

(Glossy)

BONUS VIDEO: