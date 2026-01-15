SARA DžESIKA PARKER U ŠOKU: "Ovo je ludo..." Slavna glumica pred kamerama saznala da potiče od "veštice" iz Salema! (VIDEO)

Kad je pročitala optužbe pod kojima je uhapšena žena od koje potiče s majčine strane porodice, Sara Džesika Parker je samo ponavljala da je to potpuno ludo.

Suđenja vešticama iz Salema su jedna od brojnih mračnih epizoda američke istorije, o kojoj je danas dobro poznato mnogo detalja, uključujući i imena muškaraca i žena koji su optuženi da su bili vešci i veštice.

O ovim bizarnim događajima je snimljeno mnogo filmova i serija, ali to nije jedina spona salemskih "veštica" s Holivudom. Otkriveno je da je da su preci više poznatih glumaca bili među optuženima za veštičarenje, a neki od njih su predak Skota Folija, zatim Džon Proktor, prvi čovek optužen za veštičarenje u Salemu i predak glumca Toma Feltona (da, Draka Melfoja iz "Harija Potera"!), En Puditor, pretkinja Hamfrija Bogarta...

Među potomcima salemskih veštica je i čuvena glumica Sara Džesika Parker, koja je glumila vešticu u komediji "Hokus pokus" (1993) i nastavku iz 2022. godine.

U prvom delu je njen lik Sara Sanderson jedna od sestara kojima preti vešanje u Salemu krajem 17. veka, a glumica je u čuvenom seriju "Ko misliš da si?" (Who Do You Think You Are?) saznala da je jedna žena baš takve sudbine njena pretkinja.

Sara Džesika Parker je bila vrlo emotivna kad je ovo otkrila, a stručnjaci koji rade na emisiji su joj pokazali raznu dokumentaciju o njenom hapšenju.

– Kad pročitate ove optužbe, to je potpuno ludo... Bilo je to ludo vreme – zaključila je glumica. – Ovo je ludilo!

