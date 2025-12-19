Oglas
SAŠA KOVAČEVIĆ O DETALJIMA VENČANJA SA ZORANOM: Otkrio gde planiraju ceremoniju

Saša Kovačević zaprosio je dugogodišnju devojku Zoranu Tasovac krajem ovog leta na romantičnom putovanju.

1766151091_sasa_kovacevic_16122025_0016.JPG
Foto: ATA images/ A.A.
On je sada uoči koncerta u Sava Centru govorio o tome kakvo venčanje planiraju i gde će se održati. 

- Zokina želja je da to bude Italija. Više sam voleo neku egzotiku, ali biće Italija kako žena odluči - rekao je Saša.

Kako je objasnio, njemu papir u emotivnom smislu ne znači ništa, ali se odlučio na taj korak zbog Zoranine sigurnosti. 

- Inače bih ja mogao trista godina da sa njom živim bez ikakvog papira i da jedini razlog zašto bi voleo da postoji papir je zbog njene sigurnosti, kako materijalne tako bilo kakve drugačije. Ne daj Bože nešto i da mi se desi opet su Zorana i Iskra moja porodica, naravno računam i svoju porodicu, ali pričamo konkretno što se moje kuće tiče, u tom smislu bih voleo da ona nosi moje prezime i da u tom smislu imamo formalno venčanje - rekao je Saša Kovačević za Skandal. 

