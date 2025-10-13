Oglas
SAŠA MATIĆ ISPRIČAO ŠTA MU JE HALID BEŠLIĆ REKAO U POSLEDNJEM RAZGOVORU: "Samo mi je rekao - Biće dobro, biće dobro"

Mnoge poznate ličnosti su stigle iz Beograda u Sarajevo na komemoraciju.

Foto: ATA/AA
Pevač Saša Matić stigao je u Sarajevo na komemoraciju Halidu Bešliću, a za "Blic" je otkrio kada se poslednji put čuo sa pevačem.

- Halid Bešlić je bio jedan od najboljih ljudi koje sam ja upoznao. Bio je veliki kao umetnik, još veći je bio kao čovek. To je jedna gromada bila u svakom smislu te reči. Poslednji razgovor naš je bio telefonski pre 15ak dana, ja sam dobio informaciju da nije dobro, pozvao sam ga. Na drugo zvono se javio i rekao: "E, Sale moj". Ja kažem: "Halkane moj, šta ima". Samo mi je rekao: "Ništa brate, evo me u bolnici". To je rekao kao da je rekao: "Evo me u kafani". Rekao mi je samo: "Biće dobro, biće dobro". Istinski sam se nadao da će biti dobro - rekao nam je Saša Matić.

Na komemoraciji Halida Bešlića govoriće Dino Merlin, Emir Hadžihafizbegović i Enis Bešlagić.

(Blic)

