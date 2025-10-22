Oglas
SEĆATE SE SUZAN BOJL IZ "BRITANIJA IMA TALENAT"? Sada se pojavila na crvenom tepihu i retko ko bi je prepoznao (FOTO)

Suzan Bojl izgleda gotovo neprepoznatljivo

1761117210_560f25bb2d2caa2ad4be6767646b34410867692c.jpg
Foto: Profimedia
Suzan Bojl je osvojila publiku širom sveta sada već davne 2009. godine kada se pojavila na sceni britanskog šuo programa "Britanija ima talenat". Svi su joj predviđali planetarnu karijeru, ali je Suzan od tada uglavnom ostala van svetla reflektora.

Suzan sada ima 64 godine, a posle mnogo vremena je ponovo zasijala ispod svetla reflektora, prisustvujući dodeli nagrada „Ponos Britanije“ u ponedeljak uveče kada je pokazala svoj potpuno drugačiji izgled. 

Pored svoje nove, plave kose, koja je došla sa šiškama i pramenovima, Suzan je nosila crno-belu cvetnu haljinu, koju je uparila sa elegantnim crnim krznenim ogrtačem. Izgled je upotpunila parom crnih lakiranih cipela sa potpeticama, odgovarajućom torbicom i elegantnom bisernom ogrlicom. 

Foto: profimedia 

Nakon što je njen snimak pevanja Dreamed a Dream iz Les Miserables  postao viralan, Suzan je bila jasan favorit za pobedu u emisiji, ali je na kraju završila na drugom mestu iza plesne grupe Diversiti.

Suzan je nakon velikog uspeha u emisiji zaradila navodno impresivnih 22 miliona funti. Izdala je nekoliko albuma, od kojih poslednji 2019. godine, prenosi Miror.

Uprkos velikom bogatstvu, Suzan je ostala u svom domu iz detinjstva u Blekburnu, Zapadni Lotijan.

Tokom proteklih godina je imala nekoliko većih zdravstvenih probelma. U intervjuu iz 2016. je otkrila ima dijagnozu dijabetesa tipa 2.

Doživela je i moždani udar 2022. godine i rekla je da je "morala da se bori" za povratak nakon bolesti. Suzan je za STV program Šta ima na Škotskoj otkrila: 

- Trebalo mi je tri godine i bilo je teško – neću se pretvarati da je drugačije, ali to me je učinilo odlučnom da nastavim -  rekla je za STV program "Šta ima u Škotskoj".

Nakon oporavka se vratila pevanju, a ima planove da radi na dokumentarnom filmu.

 


 

