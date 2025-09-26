Oglas
SELENA GOMEZ SE UDAJE OVOG VIKENDA: Gosti do poslednjeg trenutka neće znati gde idu - sve pod velom tajne

Selena Gomez i Beni Blanko spremni su da izgovore "da" ovog vikenda u Los Anđelesu, piše Hola

1758871762_6cad081b4a05db5ff53a773f263ce6ddb9420c6e.jpg
Foto: Profimedia
Iako je par ćutao o detaljima, izvori su potvrdili da će se venčanje održati u subotu, 27. septembra, na privatnom imanju u Santa Barbari. Gosti će navodno odsesti u blizini, u luksuznom hotelu El Enkanto, gde su sobe po ceni od 3.500 dolara po noćenju sada potpuno rezervisane za vikend.

Kao dodatni sloj tajnosti, gosti neće znati tačnu lokaciju venčanja dok ih ne pokupe i odvezu tamo, piše Hola. 

- Svi gosti će biti pokupljeni i odvezeni do lokacije bez prethodnog poznavanja odredišta - rekao je izvor za The Sun, napominjući da su „svi toliko uzbuđeni uprkos tajnosti": 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Selena Gomez (@selenagomez)

Selena Gomez (33) nedavno je proslavila svoje devojačku veče sa bliskim drugaricama u Kabo San Lukasu, uživajući na jahti. 

Pevačica i glumica je nedavno za magazin Tajm rekla da je godinama pre nego što je upoznala Benija bila sama. 

- Bila sam sama pet godina i stvarno sam se navikla na to. Mnogi ljudi se plaše da budu sami, i verovatno sam se mučila u glavi dve godine, a onda sam to nekako prihvatila. 

BONUS VIDEO

 

