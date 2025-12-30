Oglas
SKANDALI NE PRESTAJU NI NAKON NJENE SMRTI: Najbliži odbili da ispune poslednju želju Brižit Bardo!

Brižit Bardo je imala je jasan plan gde želi da počiva, ali su najbliži u poslednjem momentu promenili odluku

1767082061_profimedia-1061993562.jpg
Foto: Profimedia
Slavna glumica se nakon odluke da ode iz sveta glume, dan pre svog 40. rođendana, povukla na svoje imanje u Sen Tropeu i posvetila borbi za zaštitu životinja, u čemu je podržavao njen četvrti suprug, bivši politički savetnik i industrijalac. Tu je živela sve do poslednjeg trena, kada je preminula u 91. godini.

NJen život ispunjen je kontroverzama, a tako će, čini se, proći i njena sahrana.

Sahrana francuske glumice biće održana 7. januara u Sen Tropeu, saopšteno je iz njene Fondacije.

Sahrani će prethoditi služba u crkvi Uspenja bogorodice u tom lučkom gradu, u prisustvu porodice i uskog kruga ljudi, preneo je Figaro.

Iako su neki mediji preneli da će slavna glumica biti sahranjena na gradskom groblju, Fondacija nije navela preciznu lokaciju.

Ceremonija u crkvi biće prenošena preko velikih ekrana na ulicama i na centralnom trgu Sen Tropea.

Nakon sahrane, planirano je odavanje počasti filmskoj divi koje će biti otvoreno za sve građane ovog mesta i njene poštovaoce, navedeno je iz Fondacije Brižit Bardo.

Ipak, ona je imala drugačije planove

Brižit Bardo je izjavila je prošle godine za Paris Match da želi da bude sahranjena u svojoj bašti sa jednostavnim drvenim krstom kao oznakom na grobu. Ipak, njeni najmiliji joj neće uslišiti tu želju.

Za Reuters je potvrđeno da nema bilo kakvog zahteva za privatnu sahranu, što bi bilo neophodno da se radi o sahrani na privatnom posedu.

(Stil)

