SLAVNA GLUMICA OSTALA BEZ ULOGE U TARANTINOVOM FILMU JER NIJE DOVOLJNO LEPA: "Internet se potrudio da me nazove ružnom"

Dženifer Lorens otvoreno govori o tome kako veruje da je izgubila glavnu ulogu u filmu "Bilo jednom u Holivudu" od Margo Robi jer "nije bila dovoljno lepa".

Tokom epizode ​​podkasta Džoša Horovica „Happy Sad Confused“ Lorens (35) je tvrdila da je propustila ulogu u filmu Kventina Tarantina jer je internet "tvrdio" da ne izgleda dobro za ulogu zvezde šezdesetih, Šeron Tejt.

- Prilično sam sigurna da je to razlog. Internet se jednostavno potrudio da me nazove ružnom.

Uloga je, kao što znamo, otišla Margo Robi koja ju je učinila još poznatijom i priznatijom među holivudskim glumicama.

Pre premijere filma 2019. godine, Šeronina sestra, Debra Tejt, priznala je u intervjuu za TMZ da bi i ona izabrala Robi umesto Lorens.

- Obe su izuzetno uspešne glumice, ali moram reći da bi moj izbor bila Margo. Jednostavno zbog njene fizičke lepote i načina na koji se ponaša, slična je Šeroninoj. Nemam ništa protiv Dženifer Lorens, ali ona jednostavno nije dovoljno lepa da igra Šeron. To je užasno reći, ali imam svoje standarde - iskrena je bila sestra glumice, piše Pipl.

BONUS VIDEO



