SLAVNI HOLIVUDSKI GLUMAC ĆE DONIRATI BUBREG NEPOZNATOJ OSOBI: Smatra da bi svi to trebalo da urade

Glumac je objasnio i zašto bi drugi ljudi trebalo da razmisle o doniranju organa.

Foto: Profimedia, Shutterstock
Oskarom nominovani glumac Džesi Ajzenberg (42), sprema se na operaciju za samo šest nedelja u nastojanju da spasi život osobe sa uznapredovalom bolesti bubrega. 

„Zaista poklanjam svoj bubreg za šest nedelja. Zaista.“

Glumac iz filma "The Social Network" potom je upitan šta ga je navelo da učini ovako nesebičan gest.

„Ne znam zašto. Valjda me ‘zakačila’ ideja o doniranju krvi. Poklanjam bubreg altruistično sredinom decembra. Tako sam uzbuđen što to radim.“

Altruistički, odnosno nedirektni donor bubrega, je osoba koja želi da pokloni bubreg nekome sa ozbiljnim oboljenjem bubrega, a da tu osobu lično ne poznaje. Mnogi altruistički donori zapravo ne poznaju nikoga ko hitno treba transplantaciju bubrega.

Glumac je objasnio i zašto bi drugi ljudi trebalo da razmisle o doniranju organa:

"To je praktično bez rizika i toliko je potrebno. Mislim da će ljudi shvatiti da je to logičan izbor, ako imaju vremena i volje.“

Glumac iz filma Zombieland pričao je i o prednostima altruističkog donorstva:

"Recimo da osoba X u Kansas Sitiju treba bubreg, a njihovo dete ili neko drugi ko bi bio donor, iz nekog razloga nije kompatibilan, ali ja jesam. Ta osoba i dalje može dobiti moj bubreg, i nadam se da će dete te osobe kasnije takođe donirati bubreg. Ali sve to ide u ‘banku bubrega’, gde donor može pronaći odgovarajućeg primaoca, i to funkcioniše samo ako postoji altruistički donor.“

Glumac je rekao da je ideju o doniranju bubrega dobio pre skoro deset godina. Tada je kontaktirao jednu organizaciju, ali nikada nije dobio odgovor. Sada je, međutim, odlučio da ode na proceduru u decembru.

"Bio sam u bolnici sledećeg dana i prošao kroz niz testova, i sada sam zakazan za sredinu decembra“, podelio je.

Džesi je takođe govorio o programu vaučera Nacionalne fondacije za bubrege, koji omogućava živom donor da pokloni bubreg nepoznatoj osobi sada, i da primi vaučere za do pet članova porodice koje mogu iskoristiti u budućnosti, ako im bude potrebna transplantacija.

"Sada funkcioniše tako da možete staviti listu ljudi koje želite da budu prvi na redu. Tako je i za moju porodicu bez rizika.“

(Kurir)

