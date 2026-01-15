SLIKALA SE ZA VOG, UDALA SE I RODILA DVOJE DECE, A ONDA ZA MALO ZAVRŠILA IZA REŠETAKA: Muž je varao tokom celog braka i ostavio je kada joj je bilo najteže

Influenserki Kjari Feranji pretila je zatvorska kazna zbog navodne prevare s humanitarnom inicijativom

Italijanska influenserka i preduzetnica Kjara Feranji oslobođena je optužbi za tešku prevaru povezanu s humanitarnom inicijativom prodaje brendiranih Pandoro božićnih kolača 2022. godine.

Pretila joj je zatvorska kazna

Presudu je doneo italijanski sud u Milanu u sredu, 14. januara, a sama Feranji je nakon toga novinarima izjavila: 'Noćna mora se završila. Jako sam srećna što ponovo preuzimam kontrolu nad svojim životom. Poslednje dve godine bile su izuzetno teške, ali verovala sam u pravdu i pravda je učinjena.'

Podsetimo, milanska kancelarija tužitelja ranije je predložila zatvorsku kaznu od jedne godine i osam meseci za 38-godišnju influenserku tokom ročišta u decembrz. Kjara je prvi put postala poznata zahvaljujući svom modnom blogu 2009. godine, a šest godina kasnije postala je prva modna blogerka koja se našla na naslovnici magazina 'Vogue'.

Sporni Pandoro kolačići prodavani su u saradnji sa italijanskom prehrambenom kompanijom Balocco, a ambalaža je isticala da 'i Kjara Feranji i kompanija podržavaju bolnicu Regina Margherita u Torinu'. Sledeće godine, italijanska Agencija za konkurenciju (AGCM) Kjaru je kaznila zbog navodnog zavaravanja javnosti, tvrdeći da je poruka na kutiji, koju je influenserka delila i na društvenim mrežama, ostavljala utisak da će svaka kupovina kolača direktno pomoći bolnici, dok je Balocco zapravo donirao samo 50.000 evra.

Malverzacije oko humanitarne akcije

Kjara Feranji je na optužbe prvi put reagovala u videu na Instagramu, nazivajući ih 'neproporcionalnim i nepravednim' i 'greškom u komunikaciji'. Takođe je obećala da će celi honorar od milion evra koji je primila za saradnju s Baloccom donirati bolnici.

Do kraja 2024. godine, influenserka je navodno isplatila ukupno 3,4 miliona evra kako bi razrešila istrage povezane s nekoliko njenih humanitarnih inicijativa, uključujući million evra bolnici, milion evra kazne od AGCM-a i 1,2 miliona evra dečjoj humanitarnoj organizaciji radi rešavanja slučaja vezanog za ova brendirana uskršnja jaja.

U maju iste godine, Kjarina kompanija izdala je saopštenje u kojem se obavezala 'da ne sprovodi operacije u kojima su komercijalne aktivnosti povezane s humanitarnim aktivnostima'.

To nije jedina muka koja ju je snašla u istom momentu.

Karijeru je počela još tokom studija, kada je njen blog pun modnih saveta i pristupačnih stilskih ideja postao viralan. Kako je rastao broj pratilaca, tako su rasli i Kjarini prihodi, a profil su preplavile fotografije putovanja, luksuzne odeće i blještavog života.

Kjara svoj uspeh objašnjava kombinacijom uticaja i pristupačnih modnih predloga.

"LJudi su shvatali da mogu kupiti sličan outfit i izgledati jednako lepo kao u magazinima, a da ih to ne košta bogatstvo", pričala je.

Brzo je skupila više od milion pratilaca i počela da sarađuje sa velikim brendovima kao što su Victoria's Secret i Pantene. Postala je i prva blogerka na naslovnoj strani magazina Vogue.

Kjara je ubrzo postala oličenje italijanske it-girl kulture. Garderober pun Chanel torbi, stalna prisutnost na Nedeljama mode i glamurozni život doneli su joj status modne ikone.

Sa sve većom popularnošću rasli su i milioni. U jednom trenutku, prema procenama, Feranji je vredela oko 40 miliona dolara. Amazon Prime je pozvao nju i porodicu da snimaju rijaliti The Ferragnez, koji je postao ogroman hit.

Stručnjaci za PR opisivali su je kao italijansku Kim Kardašijan: glamuroznu, pametnu i poslovno nezaustavljivu.

Skandal sa kolačima nije bila jedina drama. Upravo u to vreme Feranji je objavila da se razvodi od supruga, repera Federika Lučija (Fedeza), tvrdeći da joj je godinama bio neveran, čak i na dan venčanja.

Njihova svadba na Siciliji bila je medijski događaj godine: tri Dior venčanice, snimanje za Vog i ogromna pažnja javnosti.

Kjara je u braku dobila dvoje dece, sina Leonea i ćerku Vitoriju. Zajedno su posedovali luksuzne nekretnine, od penthausa u Milanu do kuće na jezeru Komo. Uprkos velikoj imovini, Feranji nije tražila alimentaciju i dogovor o podeli imovine postignut je pre početka razvoda.

Kasnije su italijanski mediji pisali da je nakon kraha braka ušla u vezu sa Đovanijem Tronketijem iz porodice koja vodi Pireli, ali i ta veza se raspala krajem godine i sada je sama i slobodna od optužbi koje su joj gotovo uništile imidž i karijeru koju je tako dugo gradila.

