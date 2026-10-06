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SMRT SINA SINDI KRAFORD I DALJE POD VELOM MISTERIJE: Novi detalji otvorili pitanja, porodica preduzima pravne korake

Sindi Kraford i Rendi Gerber razmatraju pravne korake nakon iznenadne smrti sina Preslija u centru za rehabilitaciju.

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Foto: Profimedia/ Ik Aldama, AFP
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Nakon smrti Preslija Gerbera, njegovi roditelji Sindi Kraford i Rendi Gerber navodno razmatraju sledeće korake.

"Sindi i Rande ne žele samo odgovore, žele odgovornost. Razmatraju sve pravne mogućnosti koje su im na raspolaganju", rekao je izvor novinaru Robu Šuteru za njegov Substack Naughty But Nice u izveštaju objavljenom u četvrtak, 1. oktobra.

Kako je In Touch ranije preneo, njihov dvadesetsedmogodišnji sin preminuo je 20. septembra u rehabilitacionom centru u Santa Moniki, gde se nalazio na lečenju.

Misterija oko uzroka smrti 

Službeni uzrok Preslijeve smrti još uvek nije utvrđen, ali je TMZ izvestio da se veruje kako je maneken preminuo od posledica navodnog predoziranja. Međutim, nema dodatnih informacija o tome koje je supstance, ukoliko ih je uopšte bilo, konzumirao. Pomenuti medij je ranije ove nedelje preneo i da je Presli navodno bio pod uticajem opojnih sredstava u trenutku kada je stigao u ustanovu u kojoj je preminuo.

"Ako je bilo propusta, žele da za njih neko snosi odgovornost", rekao je Šuterov izvor.

Pitanja bez odgovora 

Nakon Preslijeve iznenadne smrti, porodica je izdala kratko saopštenje u kojem je zamolila za privatnost. Međutim, ni šezdesetogodišnja bivša manekenka ni šezdesetčetvorogodišnji osnivač Gerber Group-a do sada se nisu pojedinačno javno oglašavali o tragediji.

Iza kulisa i dalje ostaju otvorena pitanja o tome zašto se Preslijev boravak u rehabilitacionom centru završio tragedijom, a prema pisanju Naughty But Nice, pod lupom bi mogao da se nađe i takozvani sober coach - osoba koja mu je navodno pomagala u održavanju treznosti i koja ga je odvela u ustanovu.

Prema rečima izvora, Preslijevi roditelji "žele da svi koji su bili uključeni, uključujući osobu koja ga je tamo dovela i ostavila, odgovaraju za svoje postupke".

"NJihov sin je tamo odveden jer mu je trebala pomoć. Pitanje koje postavljaju glasi: Kako je ranjivi, dvadesetsedmogodišnji muškarac koji je bio pod uticajem ostao sam u sobi samo nekoliko sati pre nego što je preminuo? Ko je bio odgovoran za njegov nadzor?" dodaje izvor.

U izjavi za medije, kancelarija mrtvozornika okruga Los Anđeles navela je da je postupak u toku: "Istraga je još uvek u toku i dostupno je malo informacija. Smrt je proglašena u 9.45 časova 20. septembra 2026. godine, nakon dolaska hitne pomoći. Policijska uprava Santa Monike vodi istragu", stoji u saopštenju.

(Kurir.rs/Story.hr)

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