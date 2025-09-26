Oglas
Komentari: 0

SNIMAK IZ HELIKOPTERA DONALDA I MELANIJE ŠOKIRAO JAVNOST: Vodili su napeti razgovor, a onda je on uradio nešto gnusno!

Nakon incidenta na pokretnim stepenicama, Donald i Melanija Tramp uhvaćeni su u napetom razgovoru koji se odvio u predsedničkom helikopteru Marine One. Cela situacija pomalo je nalikovala onoj u kojoj su uhvaćeni francuski predsednik Emanuel Makron i njegova supruga Brižit.

1758876631_profimedia-1039734381.jpg
Foto: Profimedia
Predsednik Amerike Donald Tramp i prva dama Melanija snimljeni su u napetom razgovoru u predsedničkom helikopteru Marine One, dok su se vraćali iz NJujorka nakon zasedanja Opšte skupštine Ujedinjenih naroda. Kamere Sky Newsa zabeležile su trenutak kada je Melanjia, vidno nezadovoljna, odmahnula glavom i gestikulirala rukom prema suprugu, a Tramp je razgovor prekinuo uperivši prst u nju.

Uprkos očiglednoj napetosti, par je iz helikoptera izašao držeći se za ruke, a predsednik je u prolazu mahnuo okupljenim novinarima. NJihov boravak u NJujorku bio je obeležen nizom nespretnih situacija.

Naime, pre Trampovog obraćanja u sedištu UN-a, predsednik i prva dama doživeli su neugodan trenutak kada su pokretne stepenice na kojima su stajali iznenada prestale da rade. Incident je izazvao lavinu komentara u konzervativnim medijima, gde je odmah proglašen sabotažom. Tramp je na društvenoj mreži Truth Social optužio Ujedinjene nacije za 'trostruku sabotažu', spominjući pokretne stepenice, probleme sa zvukom tokom govora i neispravan teleprompter, odnosno blesimetar.

Posebno ga je razljutila situacija s tonom tokom većeg dela njegovog govora. Svetski čelnici navodno nisu čuli ništa bez slušalica za prevod, a Melanija mu je nakon govora rekla kako 'nije čula ni reč'. UN je objasnio da se radi o standardnom ozvučenju koje već decenijama funkcioniše na isti način, ali par očigledno o tome nije bio obavešten.

Ove scene podsetile su javnost na još jedan bizaran trenutak do ranije ove godine, kada je Tramp komentarisao brak francuskog predsednika Emanuela Makrona, nakon što su mediji preneli snimak Brižit Makron koja je u Hanoiju supruga odgurivala rukama. Tramp, koji se ženio tri puta, tada je u šali dao 'bračni savet' Makronu i poručio: 'Neka vrata ostanu zatvorena.'

BONUS VIDEO:

 

