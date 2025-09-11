Oglas
Komentari: 0

STIVEN SIGAL U BEOGRADU: Evo ko mu pravi društvo (FOTO)

Holivudski glumac Stiven Sigal stigao je u Beograd, gde će polovinom ovog meseca početi sa snimanjem novog akcionog trilera.

1757565524_Screenshot-2025-09-11-at-6.37.45AM.png
U pitanju je film "Order Of The Dragon", čija premijera je planirana za 2026. godinu, u režiji nagrađivanog hrvatskog reditelja Vjekoslava Katušina.

Snimanje će se odvijati u Beogradu, a projekat obećava povratak u "zlatno doba akcije" 80-ih i 90-ih, sa impresivnom internacionalnom glumačkom postavom.

Danijela Karić i Ivan Mileusnić pravili su društvo Sigalu, te su sve ovekovečili fotkom na Instagramu.

 

Podsetimo, pevačica i plesač su u bračnoj zajednici od 2019. godine.

Imaju dvoje dece i važe za jedan od najskladnijih parova na našoj javnoj sceni.

(N Portal)

