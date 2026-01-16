SULEJMAN I ŠEHEREZADA SE POJAVILI NA CRVENOM TEPIHU I ODUŠEVILI: Zbog nje varao trudnu ženu, pa i nju prevario, sada žive bajku!

Berguzar Korel i Halit Ergenč oduševili na crvenom tepihu

Jedan od najpoznatijih turskih parova, Berguzar Korel i Halit Ergenč, pojavili su se nedavno na dodeli ELLE Style Awards. NJihova izdanja na crvenom tepihu oduševila su obožavaoce u Turskoj, ali i širu javnost.

Halit Ergenč nagrađen je priznanjem "Television Performance of the Year", a slavni glumac i njegova supruga Berguzar Korel, ništa manje uspešna glumica, dobili su niz nagrada prethodnih godina na ovoj ceremoniji.

Prikazali su savršen stil na crvenom tepihu, i pritom bili besprekorno modno usklađeni. Berguzar Korel je posle brojnih transformacija vratila tamniju boju kose, koja joj najbolje i pristaje.

Stajling joj je bio za čistu desetku, dočarala je moć dugačke crne haljine, sa dekolteom koji je prava mera. Napravila je sjajnu sponu između minđuša i broša, a mala crna torba, crveni manikir i šminka diskretnijih tonova bez greške su bili usklađeni sa odećom, ali i sa frizurom kojom je naglašena njena lepota.

Čuvena Šeherezada je u top formi, a njenom suprugu je odlično pristajalo monohromatsko izdanje.

"Berguzar izgleda tako elegantno", "Kakav lep i talentovan par", "Kako lepo, elegantno i harmonično izgledaju. Da ih ne ureknu", "Ona čak i nije mnogo našminkana, a prelepa je", "Ona je u top fromi", "Mašala, KAKVA LEPOTA", glase komplimenti sa Instagrama.

Danas važe za veoma skladan par, i ko nije upoznat sa njihovom ljubavnom prošlošću, lako može da pomisli da je oduvek bilo tako, ali je istina potpuno drugačija. Preživeli su veoma turbulentan period u vezi, a uspeli su da reše nimalo lake probleme uz pomoć bračnog terapeuta.

Berguzar (43) i 12 godina stariji Halit upoznali su se na snimanju serije "Hiljadu i jedna noć" 2006. godine. On je u to vreme bio u braku sa glumicom Gizem Sojsaldi. U početku je krio simpatije prema Berguzar, ali su one vremenom postajale sve očiglednije. Zbog njegove ljubavi prema Šeherezadi Gizem je abortirala njihovo dete.

Berguzar je zbog svog Onura (tako se zvao lik kojeg je u pomenutoj seriji glumio Halit Egenč) ostavila dugogodišnju ljubav. Ali čim je 2011. prihvatio naslovnu ulogu u seriji "Sulejman Veličanstveni", počele su glasine o njegovim neverstvima.

Prvo se govorilo da je Halit u vezi sa Džansu Dere, koja je igrala robinju Firuze. Kako se pisalo, između bivše mis Turske i glumca stvorila se prejaka hemija.

Navodnu preljubu prokomentarisala je i Berguzar rekavši da je sve samo laž i da je Džansu njihova bliska prijateljica. Ipak, nešto nije dalo mira Šeherezadi koja je stalno posećivala muža na snimanju. I on sam je izjavio da je njegova supruga ljubomorna, ali da on to razume.

Nije potrajalo dugo, a pojavila se "ljubavnica" broj dva, čuvena Hurem (Merjem Uzerli), koja je sa Halitom kao njegova supruga u seriji snimala niz ljubavnih scena.

I sa tom aferom se izborila Berguzar, a brižjiva turska javnost ju je, nakon što je dobila ulogu u seriji "Karadaji" i partnera u njoj Kenana Imirzalioglua (Ezela iz istoimene serije u kojoj je glumila i Džansu Dere. Kakva sapunica!) posavetovala: "Vrati mužu milo za drago".

Nije poslušala savet već je pokušala sa spase brak. Na njen predlog je sa mužem otišla kod bračnog terapeuta. Šeherezada i Onur koji su 2010. bili u poseti Beogradu, a koji su zajedno glumili i u "Ranjenoj ljubavi" spasli su svoju bračnu zajednicu, a do sada su dobili troje dece, dva sina i ćerku.

(Blic Žena)

