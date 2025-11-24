SUPRUGA HALIDA BEŠLIĆA PRVI PUT U JAVNOSTI NAKON NJEGOVE SMRTI: Tužni prizor na groblju (VIDEO)

S porodicom je posetila pevačev grob povodom njegovog nebeskog rođendana.

Supruga Halida Bešlića, Sejda Bešlić, snimljena je prvi put u javnosti nakon njegove smrti. Naime, s porodicom je posetila pevačev grob povodom njegovog nebeskog rođendana.

Sin Dino održao je emotivan govor, dok su se ožalošćeni ujedinili u molitvi, zajedno s Halidovom udovicom.

Podsetimo, Halidova supruga, s kojom je bio u braku gotovo 50 godina, nije mogla da prisustvuje komemoraciji niti je došla na sahranu zbog iznenadnog pogoršanja zdravstvenog stanja tokom noći.

Sejda i Halid bili su u isto vreme u bolnici, a lekari su ih smestili u sobe jednu do druge, kako bi i u najtežim trenucima mogli da budu što bliže. Sejda je izašla iz bolnice nekoliko dana pre poslednjeg ispraćaja njenog supruga.

Upravo je svojoj supruzi Halid posvetio poslednju pjesmu 'Sejda', koju je objavio iz bolnice. Pesma je objavljena pre nekoliko nedelja, točnije 11. septembra, a nastala je u saradnji s muzičarem Aleksandrom Milićem Milijem iz grupe Miligram. Tekst je napisao Fahrudin Pecikoza.

(Story.hr)

