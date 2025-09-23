Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

"SVE ĆE SE ČUTI I VIDETI": Oglasio se Keba posle vesti da će njeogva bivša snajka učestovoati u "Zvezdama Granda"

Bivša supruga Igora Kojića, Sofija Dacić, najavila je pojavljivanje u Zvezdama Granda gde je joj u stručnom žiriju sedi bivši svekar Dragan Kojić Keba.

1758631961_Foto-Printscreen-Youtube-Zvezde-Granda-Ata.jpg
Foto: Jutjub printskrin/Zvezde Granda, ATA images, Printscreen/ Indtagram - igorkojic
Oglas

Bivša supruga Igora Kojića, Sofija Dacić otkrila je na svom Instagram profilu da će se uskoro pojaviti u Zvezdama Granda. Nakon razvoda od sina Dragana Kojića Kebe ovo će biti prvo javno pojavljivanje bivše snajke porodice Kojić.

Oglasio se Keba

Nakon što je objavila fotografije i najavila pojavljivanje oglasio se Keba i otkrio svoje impresije.

- Sačekajte emisiju i sve će se čuti i videti. Polako, ljudi, duga je sezona… Kad budete videli kakvih još sve iznenađenja ima, biće vam jasno. Samo malo strpljenja, molim - izjavio je pevač za Kurir.

Poslala jasnu poruku

Sofija Dacić je uz fotografiju iz studija Granda, napisala kratku i jasnu poruku svojim pratiocima na Instagramu i napisala:

- Vidimo se uskoro!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @sofijakaosofija

 

Razveli se nakon pet meseci braka

Igor Kojić 5 meseci nakon venčanja sa izabranicom Sofijom Dacić, odlučio je da stavi tačku na brak i sporazumno se razvede od svoje sada veće bivše žene, o čemu je prvi pisao Kurir. Razlika u godinama ali i pogled na život dva su ključna razloga zbog čega se ovaj par rastao.

I jedno i drugo se nisu mnogo oglašavali o temi razvoda, Kojić se posvetio biznisu koji je stvorio dok je Sofija nastavila sa svojim životom. Nekoliko meseci nakon razvoda isplivale su slike šta radi bivša Kojićeva žena.

Kako se može videti ona uživa u životu, pa je pred kraj leta otišla na more kako bi uživala još malo u lepim danima.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

 

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas