"SVE ŽENE PORED SEBE DRŽIM KAO MALO VODE NA DLANU": Nenad Jezdić se strogo drži zaveta koji je pre mnogo godina dao u crkvi

Glumac Nenad Jezdić otkriva zašto je život na selu njegov izbor, kako čuva porodicu od javnosti i zašto ne veruje u društvene mreže.

1761896710_83695_9759-knjigaomilutinukzs0409112021-f_f.jpg
Foto: Petar Milošević
Legendarni glumac Nenad Jezdić, jedan od najprepoznatljivijih umetnika domaće scene, već godinama živi daleko od reflektora – u miru svog imanja u selu Zabrdica, gde se posvetio zemlji, prirodi i porodičnom životu. Iako ga publika obožava zbog uloga koje ostavljaju snažan utisak, Jezdić privatno vodi skroman i jednostavan život, veran svojim principima.

Život sa porodicom daleko od očiju javnosti

Sa suprugom Sarom deli dugogodišnji brak i ima četvoro dece, ali svoju porodicu gotovo nikada ne prikazuje u javnosti. Smatra da su mir, dostojanstvo i privatnost vredniji od bilo kakve popularnosti.

„Moja supruga ne voli da se pominje ni po statusu koji uživa u našem braku, a kamoli imenom. Ona je u ovoj priči ja, a ja sam ona – to je suština pravog zajedništva“, rekao je glumac u jednom intervjuu.

Jezdić veruje da je brak svetinja i da se ljubav čuva poštovanjem i posvećenošću:

- Kada sam rekao "da", da li u crkvi, pred svedocima, u opštini, sećam se svoje prve pomisli: "Sad daj sve od sebe da ovo tvoje 'da' nikada ne bude ukaljano". Biti vitez, biti čojstven, sve žene pored sebe držim kao malo vode na dlanu… To je nešto čime se ja vodim - objasnio je.

Bez društvenih mreža i lažnog sjaja

Za razliku od mnogih javnih ličnosti, Nenad Jezdić svesno odbija prisustvo na internetu. Nema profile, ne koristi društvene mreže i ponosno ističe da mu virtuelni svet ne znači ništa.

„Sajber prostor podrazumeva lažni identitet, lažni profil, iskrivljenu sliku o ljudima. To nije istina, to je maska. Nemam profile jer ne želim da učestvujem u toj laži“, istakao je Jezdić.

Kaže i da mu je život u prirodi pomogao da lakše podnese izolaciju tokom pandemije:

„Koronu sam prebrodio na svom imanju, među voćkama i životinjama. To je moj svet, moj mir i moj način da ostanem normalan.“

Porodične vrednosti i vaspitanje dece

Kao otac četvoro dece, glumac smatra da decu treba učiti primerom, a ne praznim rečima.

„Ako hoćeš da menjaš svet, počni od sebe. Samo ličnim primerom možeš deci pokazati kako da budu čestiti i istrajni. Što se više borimo protiv sopstvenih slabosti, to smo bogatiji kao ljudi“, izjavio je Jezdić za magazin „Glorija“.

Jezdićeva ljubav prema zemlji i rakiji

Pored glume, Nenad Jezdić već dve decenije razvija svoj porodični posao – destileriju u Zabrdici. Ljubav prema poljoprivredi i rakiji potekla je, kaže, iz želje da stvori nešto sopstvenim rukama.

„Pre 20 godina zasadio sam prve voćnjake, iz kojih je kasnije nastala moja destilerija. Danas mogu da proizvedem i do 200.000 litara rakije, ali to nije poenta. Ne želim da pravim više nego što tržište traži – sve radim u skladu s prirodom i zdravim razumom“, objašnjava glumac.

(Kurir)

