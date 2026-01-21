SVET JE U ČUDU: Zašto Emanuel Makron nosi naočare za sunce u zatvorenom na Davosu? Otkriveno šta stoji iza neobičnog izgleda predsednika Francuske

Tokom govora koji je održao u Davosu, na Svetskom ekonomskom forumu, francuski predsednik je sve vreme nosio naočare za sunce, kao i nešto ranije na jednom sastanku u njegovoj zemlji.

Dok je govorio na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu u utorak, francuski predsednik Emanuel Makron privukao je pažnju zbog oštre osude pretnje Donalda Trampa da će uvesti visoke carine za osam evropskih zemalja koje se protive njegovom predloženom preuzimanju Grenlanda.

Ali još jedan aspekt Makronovog istupanja u javnost je ostavio utisak: tokom ozbiljnog govora je u zatvorenom prostoru nosio naočare za sunce. I to ne bilo kakve!

Predsednik Francuske je nosio upečatljive, plave, reflektujuće, pilotske naočare za sunce dok se obraćao svetskim liderima.

Iako Makron nije objasnio razlog za ovaj dodatak tokom svog govora, francuski mediji ga pripisuju njegovom zdravstvenom stanju.

Prošle nedelje se Makron pojavio na vojnom događaju na jugu Francuske crvenog oka i u jednom trenutku je stavio slične naočare za sunce.

Dok se obraćao vojnicima, umanjivao je značaj svog stanja i rekao da je „potpuno benigno“ i „potpuno beznačajno“, dodajući:

– Molim vas, oprostite mi zbog ružnog izgleda oka.

Makron se čak i našalio na taj račun, nazvavši ga l'oeil du tigre ili „tigrovo oko“, što je aluzija na pesmu rok grupe Survivor korišćenu u filmu „Roki III“ iz 1982. godine.

– Za one koji razumeju referencu, to je znak odlučnosti – rekao je.

Šta se desilo s Makronovim okom?

Francuski mediji navode da je Makron izgleda imao subkonjunktivalno krvarenje, odnosno da mu je pukao krvni sud u oku. U pitanju je bezopasno i bezbolno stanje koje ne utiče na vid i ne izaziva trajno oštećenje oka jer obično prođe i oko se očisti od krvi u roku od dve nedelje.

Ponekad se javlja kada neko snažno kija ili kašlje ili ukoliko bocka ili trlja oko. Osobe s dijabetesom i visokim krvnim pritiskom su u većem riziku da im se to dogodi, piše BBC.

Iako naočare za sunce nisu neophodne za zaštitu vida, oni koji dožive imao subkonjunktivalno krvarenje ponekad nose naočare kako bi izbegli privlačenje pažnje.

Makron se „odlučio za ovaj stil iz estetskih razloga, jer je javna ličnost“, rekao je francuskom emiteru RTL lekar i medijski komentator Džimi Mohamed.

– Neki ljudi bi mogli pomisliti da je bolestan, pa je, kako bi izbegao da bude fotografisan u tom stanju, odlučio da nosi naočare za sunce. Naočare štite njegov imidž, ali ne i oko – ističe dr Mohamed.

NJegova odluka je izazvala diskusiju na društvenim mrežama, gde su neki nazvali Makrona kéké, što je francuski sleng za hvalisanje. Drugi su se našalili da je „kiborg“ i da imitira holivudskog glumca Toma Kruza u filmu „Top gun“, koji je i popularizovao ovaj model još osamdesetih.

U govoru koji je održao noseći naočare, Makron je upozorio na pomak ka autokratiji i „svetu bez pravila, gde se međunarodno pravo gazi“ i „imperijalne ambicije se ponovo pojavljuju“. To je još više slučaj kada se ove tarife „koriste kao poluga protiv teritorijalnog suvereniteta“, rekao je on.

Tramp je, takođe, zapretio da će uvesti carine od 200% na uvoz francuskog vina i šampanjca u Ameriku zbog francuskog odbijanja da se pridruži njegovom „Odboru mira“ za Gazu.

