SVI DOBITNICI NAGRADA NA 83. FILMSKOM FESTIVALU U VENECIJI: Džordž Kluni i Elen Berstin dobili su počasne Zlatne lavove

Na 83. Venecijanskom filmskom festivalu dodeljene su prestižne nagrade.

Zavesa je spuštena na još jedno izdanje prestižnog Venecijanskog filmskog festivala. Tokom deset dana, ostrvo Lido bilo je u centru pažnje svetske kinematografije, a publika i kritika imali su priliku da pogledaju filmove iz svih krajeva sveta.

Ovogodišnje, 83. izdanje festivala završeno je 12. septembra, nakon što je prikazano 88 ostvarenja iz 62 zemlje. Za najprestižnije nagrade takmičio se 21 film, dok je pažnju privukla i činjenica da su samo dva ostvarenja iz glavne konkurencije režirale žene.

Dobitnici prestižnih nagrada

Predsednica žirija, Megi Džilenhol, ukazala je na to u svom govoru na samom početku festivala. Odgovarajući na pitanje o malom broju rediteljki u takmičarskom programu, rekla je:

„Postoji sistemski problem. Ženama je mnogo teže da obezbede sredstva za svoje filmove. Štaviše, možda se teme kojima se bave – budući da dolaze iz različitih sredina – ne smatraju uvek vrhunskom umetnošću. Ali ko odlučuje šta je dobro? Ko odlučuje šta je vredno?”

Umetnički direktor festivala, Alberto Barbera, tada je uzvratio tvrdnjom da u procesu selekcije „ne postoji pristrasnost u pogledu forme ili sadržaja; jedini kriterijum je kvalitet filma”.

A sada, o pobednicima. „Zlatni lav” za životno delo i doprinos filmskoj industriji dodeljen je glumici Elen Berstin (jednoj od najistaknutijih dramskih glumica ere „Novog Holivuda” i dobitnici Oskara za film *Alis više ne stanuje ovde*) i reditelju Džordžu Kluniju.

Primajući nagradu, šezdesetpetogodišnji Kluni je izjavio: „Velika mi je čast. Uvek sam nastojao da budem dobar vojnik filma, a ovo doživljavam kao odlikovanje za svoj rad. Hvala vam. Ali nisam se povukao; radim kao i uvek. Još nisam završio.”

Što se tiče pobednika i dobitnika „Zlatnog lava”, to su bile Mej El Tuki i njen film *Woman Unknown* (Nepoznata žena). Film prati priču o Mari, kućnoj pomoćnici u Danskoj 1945. godine, koja pokušava da sakrije svoju prošlost – odnosno vezu sa nemačkim okupatorima.

Glavnu ulogu tumačila je Matilda Arsel, koja je za svoju izvedbu osvojila nagradu „Volpi kup” za najbolju glumicu; na sceni je zaplakala i izjavila: „Ako je ovo san, ne želim da se probudim.”

Kompletna lista dobitnika nagrada na 83. Filmskom festivalu u Veneciji

Zlatni lav – film „The Unknown Woman”, režija: Mej el-Tuhi (Danska);

Srebrni lav (Velika nagrada žirija) – film „Possible Love”, režija: Li Čang-dong (Južna Koreja);

Srebrni lav za najbolju režiju – Ilja Hržanovski* (projekat „Dau”);

Specijalna nagrada žirija – film „NAZA” koji se bavi ratom u Gazi, režija: Juval Abraham i Rejčel Šor (UK);

Kup „Volpi” za najboljeg glumca – Džon Malkovič (film „Wild Horse No. 9”); Glumac nije mogao da prisustvuje ceremoniji zbog obaveza na snimanju.

Kup „Volpi” za najbolju glumicu – Matilda Arsel ( film„The Unknown Woman”);

Najbolji mladi glumac/glumica (Nagrada „Marčelo Mastrojani”) – glumica Malu Kebisi (film „A Place to Heal”);

Nagrada za najbolji scenario – Stefan Brize, Korali Amedeo, Olivije Gors (film „The Good Little Soldier”);

Najbolji debitantski film („Lav budućnosti”) – Film „House of the Wind”, režija: Ogist Bernar Kuemo Jangu (Kamerun); Najbolji film u programu „Horizonti” je *Diana's Detour* autora Ane Siro i Rafaela Balbonija (Belgija);

Najbolja glumica u programu „Horizonti” – Lale Marzban ( film *The Falling House*);

Najbolji glumac u programu „Horizonti” – Rikardo Skamarčo (film *Monkey Children*);

Počasni Zlatni lav – reditelj Džordž Kluni i glumica Elen Berstin;

Specijalna nagrada „Armani Beauty” (nagrada publike) – film *Eu contez* „I Matter” Aline Šerban.

(Stil)

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