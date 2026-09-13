PREMINUO SLAVNI OSKAROVAC: Izgubio životnu bitku samo nekoliko dana pred premijeru svog novog filma

Džeremi Tomas bio je jedna od najuglednijih figura svetske filmske industrije.

Oskarom nagrađeni britanski producent Džeremi Tomas, poznat po filmovima Poslednji car i Seksi zver, preminuo je u 77. godini, svega nekoliko dana pre premijere svog najnovijeg filma.

Porodica je u saopštenju potvrdila da je Tomas "preminuo mirno", okružen najbližima u svom domu u Oksfordširu u petak.

Sarađivao sa najvećim svetskim rediteljima

Džeremi Tomas bio je jedna od najuglednijih figura svetske filmske industrije. Tokom višedecenijske karijere sarađivao je sa slavnim rediteljima poput Bernarda Bertolučija, Dejvida Kronenberga i Matea Garonea.

Među njegovim najpoznatijim ostvarenjima nalaze se drama Zaštitničko nebo iz 1990. godine, u kojoj su glavne uloge igrali Džon Malkovič i Debra Vinger, kao i distopijski triler High-Rise iz 2015. sa Tomom Hidlstonom i Džeremijem Ajronsom.

"Poslednji car" osvojio devet Oskara

Najveći uspeh ostvario je filmom Poslednji car, biografskom dramom iz 1987. godine o životu Pujija, poslednjeg kineskog cara iz dinastije Ćing.

Film je režirao Bernardo Bertoluči, a u njemu su igrali Džoan Čen, Piter O'Tul i Vivijan Vu. Ostvarenje je osvojilo odlične kritike i čak devet Oskara, uključujući i nagradu za najbolji film.

Uspešna saradnja Tomasa i Bertolučija nastavila se i narednih godina kroz filmove "Zaštitničko nebo", "Mali Buda", "Kradljiva lepota" i "Sanjari".

Poslednji film stiže na festival u Torontu

Iako je čitavu karijeru proveo u Londonu, Tomas je bio poznat po tome što je sarađivao sa autorima iz različitih delova sveta.

Evropska filmska akademija mu je 2006. godine dodelila nagradu za izuzetan evropski doprinos svetskoj kinematografiji.

NJegova poslednja saradnja bila je sa japanskim rediteljem Takašijem Miikeom na filmu "Bad Lieutenant: Tokyo", čija će premijera biti održana u ponedeljak na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu.

(Kurir)

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