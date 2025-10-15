SVI SU MISLILI DA SE NISU PODNOSILE, TABLOIDI NISU PRESTAJALI DA PIŠU O NJIMA: Sada je konačno otkrivena tajna odnosa dve najmoćnije Britanke

Odnos Margaret Tačer i kraljice Elizabete II u fokusu su knjige „Moć i palata“, koja ukazuje na njihov napet, ali profesionalan odnos.

„Gvozdena dama“ bila je jedna od najkontroverznijih britanskih političarki - kod nekih je izazivala divljenje, a kod drugih duboko nepoštovanje. U slučaju odnosa Margaret Tačer sa kraljicom Elizabetom II, kružile su glasine da se njih dve nisu slagale. Ova zategnutost odnosa izbila je na naslovne strane novina 1986. godine, kada je otkriveno da je kraljica navodno bila „zabrinuta“ zbog „bezosećajne“ premijerke, koja je odbila da uvede sankcije aparthejdu u Južnoj Africi, plašeći se da bi odluka gospođe Tačer mogla da podeli Komonvelt.

To je bio najupadljiviji javni sukob kraljice Elizabete i premijerke Margaret Tačer. Taj razdor čak je postao i istaknuta priča u popularnoj Netfliksovoj seriji Kruna (The Crown). Ipak, uprkos svim tvrdnjama o napetom odnosu, kao odlučna monarhistkinja, Tačerova je imala najveće poštovanje prema kraljici i kruni. Pišući u svojoj novoj knjizi o istoriji odnosa kraljice i premijerke, pod naslovom Moć i palata (Power and the Palace), autor Valentina Lou ide toliko daleko da kaže kako je Tačerova kraljicu gledala sa„strahopoštovanjem“.

Margaret Tačer nije bilo prijatno na dvoru zbog njenog porekla

Ali njena odlučnost da ni u čemu ne pogreši tokom nedeljnih sastanaka sa kraljicom pretvorila je ono što je obično bila neformalna, jedan-na-jedan audijencija kod kraljice u napetu situaciju. Bivši lični sekretar premijerke Robin Butler rekao da je kraljicu Margaret Tačer „gledala sa strahopoštovanjem“ te da je premijerkino provincijsko poreklo značilo da je palata bila okruženje u kojem se nikada nije osećala prijatno.

„Dvor ju je donekle gledao s visine. Ali na svoj način: trudili bi se da pokažu dobre manire kako bi joj atmosferu učinili što prijatnijom, ali na tako očigledan način da je to imalo suprotan efekat“, piše u knjizi. Nelagodnost koju je Tačerka osećala bila je očigledna po tome koliko duboko bi se poklonila i koliko rano bi dolazila na sastanke sa kraljicom. A tokom tih audijencija bila je „prilično napeta“ i često je posle toga morala da popije viski.

Pokušavala je da izbegne audijenciju kod kraljice Elizabete

Tokom svojih dugih 11 godina na funkciji, Margaret Tačer je počela da smatra sastanke sa kraljicom „ne baš najproduktivnijom upotrebom svog vremena“. Lou navodi da je višestruko odbijala nedeljnu audijenciju jer se sukobljavala s drugim obavezama, uključujući sastanke uz piće sa najvišim francuskim bankarima. Tačerka je čak pokušavala da pomeri datume kako bi se uklopili u njen raspored. „To je očigledno izazivalo određeno nezadovoljstvo na dvoru. Kada je Dauning strit želeo ponovo da promeni vreme audijencije, njen lični sekretar je napisao: ‘Zaista mislim da ćemo ovim preterati sa Dvorom.”

Slično se osećala i tokom letnjih putovanja u Balmoral, koje je istoričar Ben Pimlot opisao kao „čistilište“ u njenim očima. Lou je dodala da je na dan kada je trebalo da krene, već u šest ujutro bila spremna za polazak.

Izgleda da njihov odnos ipak nije bio toliko leden

Ipak, uprkos svim pričama o njihovim sukobima ličnosti, između njih nije bilo neprijateljstva. Lou je jednostavno opisala njihov odnos kao „više poslovan nego topao, a istina je da su bile vrlo različite ličnosti“. Kraljevski autor i voditelj Gajls Brandret tvrdio je da njihov odnos nije bio toliko leden kao što je tada tvrdila štampa, već da je bio pogrešno shvaćen. Pišući u svojoj biografiji “Elizabeth, An Intimate Portrait”, Brandret je naveo da mu je Tačerova rekla kako su priče o njihovom napetom odnosu „puka glupost“, a kraljica je pokojnu premijerku opisala kao „jednostavno divnu“.

Brandret tvrdi da, iako se kraljica i Margaret Tačer možda nisu slagale po pitanju politike - pri čemu je kraljica bila umereni konzervativac u poređenju sa desničarskijim stavovima Tačer - ne postoji nijedan dokaz da Elizabeta aktivno nije volela Tačer.

Jedina sahrana pored Čerčilove kojoj je kraljica prisustvovala

Voditelj ističe da je kraljica tokom dugog perioda premijerkine vlasti pokazivala prvoj ženi na čelu vlade „znatno poštovanje“.

Na primer, večerala je u Daninig stretu broj 10 1985. godine, odlikovala Tačer Ordenom zasluga u roku od dve nedelje nakon njene ostavke 1990. godine, a pet godina kasnije joj je dodelila i Orden Gartera. Pored toga, Elizabeta je bila gošća na proslavama 70. i 80. rođendana Margaret Tačer, a prisustvovala je i njenoj sahrani 2013. godine. Jedina druga sahrana tog tipa kojoj je prisustvovala bila je sahrana Vinstona Čerčila.

