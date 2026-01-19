"TADA SU KOD NAS DOLAZILI RAZNI LJUDI": Đole Balašević otkrio kako je nastala pesma "Bogojavljenska noć"

Kantautor je godinama održavao koncerte 19. januara i tada izvodio čuvenu pesmu koja se mnogima urezala u srce.

Čuveni kantautor Đorđe Balašević svojom muzikom brisao je granice iscrtane u atlasima i spajao naizgled nespojivo, mirio posvađane i večno u amanet ostavio svoje bezvremenske hitove. Jedna od pesama koje i dan danas mnoge dira u srce je "Bogojavljenska noć", posvećenu jednoj velikoj ljubavi, ali i današnjem hrišćanskom prazniku Bogojavljenju koji se obeležava 19. januara.

Pomenuta numera nalazi se na albumu iz 2001. "Dnevnik starog momka". Balašević je na jednom koncertu održanom na Bogojavljenje ispričao kako se slavio ovaj praznik u njegovoj kući:

"Na ovaj dan, kod mog dede Đoke Balaševa, u Ulici Jovana Cvijića, obično se skupljao razni svet. To je bilo, kako da kažem, kada Bog nije bio baš u modi u ovim krajevima. Mislim, kasnije je Bog rehabilitovan i sve je došlo na svoje mesto, ali onda se nije smelo.... I to smo kasnije saznali, da za vreme Broza i one surove komunističke tiranije nije smelo da se slavi... Je*o te, moj deda je bio zatucan čovek i on to nije znao. I mi smo slavili. Sada tek vidim u kakvu nas je opasnost dovodio sve godine. Ludak jedan, mogli smo svi na Golom otoku završiti što smo farbali jaja sa Uskrs.... Kod nas u kući skupljali su se razni ljudi na ovo veče, uoči Svetog Jovana. Bilo je pravoslavaca, ortodoksnih, kako bi rekao moj deda. Bilo je katolika, protestanata, bilo je evangelista. Bilo je bugera, ne znam koji su to bili, ali su definitivno bili dobrodošli kod nas u kući. Bilo je muslimana, bilo je svega, sa svih strana. Ta religija u jednom momentu nazivala istim imenom - komunisti. Svi su oni dolazili kod nas na slavu, slavili, uživali, folirali i u tome je bio fazon. Nije se kao smelo... Šta je, tu je. Ostale su neke lepe uspomene, i puno je fresaka i puno lepih datuma sa crvenim slovima u onom malom kalendaru... Ostali su i naslovi nekih pesama, 1982. godine, kada je ova pesma napisana, bilo je malo čudno i pitalo se da li baš moralo tako da se pominje taj... u naslovu. Ja sam rekao: "Nikako ne bi valjalo da sam napisao, recimo pesmu "Lepa kći šefa kancelarije mesne zajednice"." Morala je biti "Lepa protina kći".

Legendarni umetnik preminuo je 19. februara 2021. godine. U znak sećanja na njegovo stvaralaštvo brojni Đoletovi fanovi prethodnih godina na Bogojavljensku noć za njega upale sveću, a čuvena pesma još jedan je od podsetnika na sve što je ovaj umetnik kroz decenijsko stvaralaštvo ostavio u amanet kao i na njegove čuvene koncerte koje je organizovao baš 19. januara a za koje se uvek tražila karta više.

(Mondo)

