TAKMIČAR PRED NASTUP SAZNAO DA JE POSTAO OTAC: 2 minuta pre nego što je izašao na scenu mu javili srećne vesti

Takmičar Vedad Kajanija nije mogao da sakrije emocije, ceo žiri mu čestitao.

1763903621_531f29a6-65a5-4f4d-ab3e-b24f79e3abf5.jpg
Foto: Printscreen/ YouTube - Pinkove zvezde
Vedad Kajanija iz Sarajeva zauvek će pamtiti svoje predstavljanje javnosti u “Pinkovim Zvezdama”, jer je na sceni saznao da se ostvario u ulozi oca. Čim je čuo da je postao tata – nije mogao zadržati emocije.

Članovi žirija, s druge strane, odmah su mu uputili čestitke od srca, kao i voditelji Pinkovih Zvezda.

Kajanija je, inače, izvodio numere "Živote, ženo bez morala", te "Ja sam tvoj i kada spavam sa njom".

- Meni je ovo prvi put da pevam ikada, ja radim kao električar… Nisam pevao nigde, osim kod kuće - iskren je bio Vedad.

- Kod tebe se čuje da si amater, ali vidi se da imaš kvalitet, meni je ovo fenomenalno – prokomentirala je u jednom trenutku Viki Miljković, koju je Vedad i izabrao za mentorku.

Onda, saznao je da je tačno “dva minuta pre izlaska na scenu” postao tata, što ga je svakako izuzetno obradovalo.

(Blic)

