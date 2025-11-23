TAKMIČAR PRED NASTUP SAZNAO DA JE POSTAO OTAC: 2 minuta pre nego što je izašao na scenu mu javili srećne vesti

Takmičar Vedad Kajanija nije mogao da sakrije emocije, ceo žiri mu čestitao.

Vedad Kajanija iz Sarajeva zauvek će pamtiti svoje predstavljanje javnosti u “Pinkovim Zvezdama”, jer je na sceni saznao da se ostvario u ulozi oca. Čim je čuo da je postao tata – nije mogao zadržati emocije.

Članovi žirija, s druge strane, odmah su mu uputili čestitke od srca, kao i voditelji Pinkovih Zvezda.

Kajanija je, inače, izvodio numere "Živote, ženo bez morala", te "Ja sam tvoj i kada spavam sa njom".

- Meni je ovo prvi put da pevam ikada, ja radim kao električar… Nisam pevao nigde, osim kod kuće - iskren je bio Vedad.

- Kod tebe se čuje da si amater, ali vidi se da imaš kvalitet, meni je ovo fenomenalno – prokomentirala je u jednom trenutku Viki Miljković, koju je Vedad i izabrao za mentorku.

Onda, saznao je da je tačno “dva minuta pre izlaska na scenu” postao tata, što ga je svakako izuzetno obradovalo.

