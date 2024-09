"TAKVI LJUDI SU RETKI": Ceca pozajmila pare Đorđu Davidu posle saobraćajne nesreće u Severnoj Makedoniji

Pevač Đorđe David je otkrio da mu je Ceca pozajmila novac da kupi automobil.

Pevač Đorđe David je u saobraćajnoj nesreći u januaru pregazio ženu koja je nakon toga preminula. Ovo je bio težak udarac za njega, a kada se vratio u Beograd pomoć je stigla od njegove koleginice Svetlane Cece Ražnatović.

- Došavši u Beograd (posle saobraćajne nesreće u Severnoj Makedoniji, svi moji prijatelji su govorili i ja verujem da je to bilo iskreno: "Šta god da ti treba, javi se!" Jedino je ona rekla: "Ajde, dođi do mene" i bacila je kovertu ispred mene i rekla "Samo bez bilo kakvih raspravljanja s tobom. Znam da si u bunaru. Ovo je novac koji ti dajem da uzmeš neki auto jer znam da si bez automobila kao bez nogu. Čim budeš u prilici da to vratiš, molim te, vrati, a hvala Bogu radiš, sviraš, ovde si u žiriju. Molim te, nemoj da se raspravljamo da li ti to hoćeš da uzmeš ili nećeš da uzmeš jer ćemo ući u ozbiljan problem" - naveo je roker, pa dodao:

- To negde pokazuje da dobro zna šta je muka i što je pokazalo da me zaista iskreno uvažava i poštuje i iskreno ceni sve to što radim. Kažem, imam drugare koji su sa replikom "Javi se za šta god" i iskreno verujem da su bili čisti u svemu tome, ali s obzirom da su muškarci i niko od njih nije rekao "hej, ajde dođi ovamo da uzmeš neku kintu da imaš da se kotrljaš". Ona pokazuje da taj njen osećaj za bližnjeg svoga, pa da li je to član familije ili prijatelj je neverovatan. Retki su bili takvi ljudi u mom životu - rekao je roker za podkast "wtf radio".

