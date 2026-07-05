TESTAMENT MARINKA ROKVIĆA: Otkriveno šta je pevač ostavio vanbračnom sinu

Marinko je pre smrti doneo važnu odluku.

Marinko Rokvić nas je napustio 6. novembra 2021. godine, a iza sebe je ostavio bogatu muzičku karijeru i tri sina, Nikolu, Marka i Darija.

Porodici je bio posvećen, a samim tim je i raspodela imovine ostala upamćena, što je sveukupno pokazalo sklad i ljubav između njih.

Budući da je pevač bio svestan ozbiljnosti svoje bolesti, želeo je da sve reši dok je još bio živ.

Pa tako, nije bilo testamenta, već je imovinu podelio sinovima ravnopravno, u dogovoru sa njima.

- Nijedan sin nije zakinut, ni za ljubav, ni za pažnju, ni za imovinu - rekla je pevačica bliska porodici Rokvić za domaće medije.

Marinkova želja bila je da njegovi sinovi, Nikola i Marko, ali i Dario koji živi u Kanadi, ostanu povezani i nakon njegovog odlaska sa ovog sveta.

Dario je, inače, Marinkov sin iz vanbračne zajednice, a svojevremeno je ispričao kako je izgledao susret sa ocem.

- Mama mi je rekla da idemo da upoznam oca. Bio sam uzbuđen, bilo je lepo. Kada smo se ugledali, on me je zagrlio i poljubio - prisetio se Dario jednom prilikom, prenosi Republika. Dario je još kao dete otišao sa majkom u Kanadu, gde je i kasnije, kao odrastao čovek nastavio svoj život.

Zahvaljujući Slavici, supruzi pokojnog Marinka, Dario, Nikola i Marko su napravili blizak bratski odnos.

Ovo je Marinko potajno želeo

I ako je slavni Marinko Rokvić potajno želeo da ga neko od sinova nasledi na estradi, Nikola i Marko u početku nisu pokazivali nikakav talenat, niti sklonost ka muzici.

- Marinko je potajno želeo da ga neko nasledi, ali ni Marko ni ja nismo pokazivali sklonosti ka muzici, čak smo imali i malu odbojnost. Osnovna škola, deca te zadirkuju da ti je tata pevač, odmah si nekako označen - ispričao je Nikola Rokvić tokom gostovanja u „Extra fm“ podkastu.

Sve se promenilo tokom jednog porodičnog putovanja. Dok se četvoročlana porodica Rokvić vraćala sa Zlatibora, u automobilu se dogodio sudbonosni trenutak koji je pokojnog Marinka učinio neizmerno srećnim.

- Vraćali smo se sa Zlatibora, u kolima nas četvoro, i ja pitam tatu kako ide ona pesma „Jutros mi je ruža procvetala“. I on me pita da li znam tu pesmu, ja kažem da znam, i on mi kaže: „Ajde otpevaj“ - opisao je pevač.

Ono što je usledilo potpuno je šokiralo i ganulo njegovog oca, koji je odmah zaustavio vozilo.

- Ja zapevam, on staje kolima sa strane, parkira se, i krsti se i kaže: „O hvala ti Bože“. Tako da sam tad počeo - otkrio je Nikola dirljive detalje.

(Kurir)

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