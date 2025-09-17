TESTAMENT ROBERTA REDFORDA: Pogledajte kome je glumac ostavio bogatstvo čija se vrednost procenjuje na 200 miliona dolara

Zaostavština Roberta Redforda ne meri se samo u novcu, već i u ogromnom uticaju koji je imao na film, kulturu i zaštitu životne sredine

Vest o smrti slavnog glumcaRoberta Redforda potresla je filmski svet, ali i podsetila na sve ono što je ovaj umetnik ostavio iza sebe. NJegova zaostavština ne meri se samo u novcu, već i u ogromnom uticaju koji je imao na film, kulturu i zaštitu životne sredine. Kada je u pitanju finansijska vrednost njegovog nasledstva, prema podacima sajta Celebrity Net Worth, ona iznosi oko 200 miliona dolara.

Porodica kao čuvar njegovog nasleđa

Redford je iza sebe ostavio suprugu Sibilu Zagars, nemačku slikarku i ekološku aktivistkinju s kojom je bio u braku od 2009. godine. NJegove naslednice su i dve ćerke iz prvog braka – Šona i Ejmi. Dva sina iz tog braka, Skot Entoni i Džejmi Redford, preminuli su ranije.

Uz njih, Redfordovo nasleđe dele i njegova petorica unučadi. Iako nije zvanično potvrđeno da je glumac ostavio testament, njegova dugogodišnja publicistkinja Sindi Beger izjavila je za New York Times da je porodica "duboko uključena u njegovu zaostavštinu", prenosi Newsweek.

Umetnički i kulturni doprinos

Tokom sedamdesetih godina prošlog veka, Redford je postao jedan od najplaćenijih i najcenjenijih glumaca Holivuda, sa ulogama koje su ga pretvorile u legendu, poput one u filmu Svi predsednikovi ljudi (All the President’s Men).

Ipak, jedan od njegovih najtrajnijih doprinosa kulturi bio je osnivanje Sundance Instituta početkom osamdesetih. Ulaganjem sopstvenih sredstava kupio je zemljište u američkoj državi Juta i stvorio platformu za podršku nezavisnim filmskim autorima.

Festival i institut pomogli su u lansiranju karijera brojnih reditelja, među kojima su Kventin Tarantino i Stiven Soderberg (Steven Soderbergh), čime je Redford zacementirao svoju poziciju kao "pokrovitelj alternativne kinematografije".

Ekološki aktivizam: Misija koja traje

Pored filmskog stvaralaštva, Redford je bio i veliki borac za očuvanje prirode. Sarađivao je s brojnim organizacijama, uključujući Veće za odbranu prirodnih resursa i Nacionalnu federaciju za divlje životinje. Koristio je svoju popularnost kako bi skrenuo pažnju javnosti na klimatske promene i neophodnost očuvanja prirodnih lepota. NJegova supruga Sibila bila mu je partner i u ovom aspektu života, te su zajedno gradili projekte koji su spajali umetnost i ekologiju.

Neuspešni poduhvati i životni balans

Iako je imao brojne uspehe, Redford je imao i promašaja. Jedan od njih bio je pokušaj pokretanja lanca bioskopa Sundance Cinemas 2000. godine, koji nije postigao očekivani uspeh. Ipak, ovaj pokušaj govori o njegovoj težnji da stvori prostor za prikazivanje nezavisnih filmova i van velikih holivudskih studija.

Sundance: Više od skijališta

Mesto koje je kupio u Juti, koje je kasnije preimenovao u Sundance, nije služilo samo kao investicija – ono je postalo porodično utočište i simbol njegove filozofije. Upravo tamo je upoznao svoju drugu suprugu, a to mesto postalo je srce jednog od najvažnijih svetskih festivala posvećenih nezavisnom filmu.

Nasleđe koje živi

Iako Roberta Redforda više nema, njegova ideja i vrednosti nastavljaju da žive kroz projekte koje je stvorio. Sundance Institute i The Redford Center nastavljaju da rade pod vođstvom njegove dece i unučadi. Kroz njih, i dalje se podržavaju umetnici, promovišu alternativni izrazi i bori za očuvanje životne sredine.

Redfordovo nasleđe, kako materijalno tako i duhovno, ostaje trajno. NJegov život bio je spoj umetnosti, borbe za prirodu i porodičnih vrednosti – ostavština koju će generacije pamtiti.

