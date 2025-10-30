Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

"TI SI NAJBOLJA ŽENA, VOLIM TE": Gudelj kupio Anastasiji dirljiv poklon koji bi svaka supruga volela da dobije (FOTO)

Fudbaler Nemanja Gudelj uživa u skladnom braku sa Anastasijom Ražnatović, a zbog poklona koji joj je kupio mu se mnogi dive.

1761825264_1731766809_Untitled.jpg
Foto: printscreen/ Instagram/ Anastasija Ražnatović
Oglas

Nemanja Gudelj i Anastasija Ražnatović žive u Španiji, a njihovi postovi na mrežama dokazuju samo čistu ljubav. Sada je fudbaler i pokazao koliko voli pevačicu.

Sitnicama joj svakodnevno pokazuje koliko je voli

Anastasija je nedavno na Instagramu pokazala kakve poklone dobija od Nemanje.

Anastasija je uslikala drvenu poruku i čestitku sa emotivnim natpisima.

Foto: Printscreen/ Instagram - raznatovicanastasija

- Ti si najbolja žena ikada, volim te. Ne zanima me ako sati, dani ili godina prođu, jedina stvar koju želim u mom srcu je da sve vreme sveta provedem pored tebe - pisalo je na poklonu koji je dobila od Nemanje.

On je nedavno podelio i religijsku objavu koja govorio tome kakva je uloga muža u braku.

- Čuvati mir u porodici, to je Božja zapovest. Muž je dužan, po svetom apostolu Pavlu, ljubiti ženu kao samog sebe. Apostol je uporedio ženu s Crkvom. Takva je uzvišenost braka - stoji u njegovoj objavi na kojoj je označio Anastasiju.

(Blic)

BONUS VIDEO:

 

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas