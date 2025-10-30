"TI SI NAJBOLJA ŽENA, VOLIM TE": Gudelj kupio Anastasiji dirljiv poklon koji bi svaka supruga volela da dobije (FOTO)

Fudbaler Nemanja Gudelj uživa u skladnom braku sa Anastasijom Ražnatović, a zbog poklona koji joj je kupio mu se mnogi dive.
Nemanja Gudelj i Anastasija Ražnatović žive u Španiji, a njihovi postovi na mrežama dokazuju samo čistu ljubav. Sada je fudbaler i pokazao koliko voli pevačicu.
Sitnicama joj svakodnevno pokazuje koliko je voli
Anastasija je nedavno na Instagramu pokazala kakve poklone dobija od Nemanje.
Anastasija je uslikala drvenu poruku i čestitku sa emotivnim natpisima.
- Ti si najbolja žena ikada, volim te. Ne zanima me ako sati, dani ili godina prođu, jedina stvar koju želim u mom srcu je da sve vreme sveta provedem pored tebe - pisalo je na poklonu koji je dobila od Nemanje.
On je nedavno podelio i religijsku objavu koja govorio tome kakva je uloga muža u braku.
- Čuvati mir u porodici, to je Božja zapovest. Muž je dužan, po svetom apostolu Pavlu, ljubiti ženu kao samog sebe. Apostol je uporedio ženu s Crkvom. Takva je uzvišenost braka - stoji u njegovoj objavi na kojoj je označio Anastasiju.
