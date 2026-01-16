TOM BREJDI PROGOVORIO O RAZVODU OD ŽIZEL BUNDŠEN: "Bilo je veoma teško"

Tom Brejdi je govorio o tome kako mu je razvod od Žizel Bundšen otežao poslednju godinu karijere u NFL-u.

Zvezda američkog fudbala i jedan od najboljih sportista na svetu nije se često oglašavao nakon razvoda. On je sada u retkom intervjuu progovorio o tome kako se osećao nakon što on i Žizel odlučili da stave tačku na brak nakon 13 godina.

U razgovoru za MLFutbol, Brejdi (48) je detaljno opisao uticaj razvoda u oktobru 2022. godine na njegovu sportsku karijeru i život generalno.

- Moja poslednja sezona je bila teška. Imao sam mnogo ličnih, porodičnih problema. I to je bio izazov i bilo je veoma teško... jednostavno me mnogo iscrpelo moje sposobnosti da igram - rekao je iskreno Brejdi.

Brejdi, koji se prvi put penzionisao iz fudbala u februaru 2022. godine, vratio se da nakratko igra za Tampa Bej Bakanirse, a zatim trajno napustio NFL 2023. godine, istakao je da je uvek imao porodicu na umu kada je odlučio da se povuče.

- Igrao sam fudbal 23 godine, tako da nisam mislio da mi nešto nedostaje penzionisanjem. Osećao sam se kao da sam uvek imao cilj - 45. Imao sam 45 godina, želeo sam da provodim vreme sa svojom decom, osećao sam se kao, u redu, sada je vreme da budem na svim utakmicama svoje dece. Bili su na dovoljno utakmica svog oca. Trudio sam se da uložim što više mogu u to. Voleo bih da je na kraju moglo biti malo bolje. Ali to je jednostavno bila jedinstvena situacija i jedinstvena godina za mene.

On i čuvena manekenka dele dvoje dece: Bendžamina (16) i Vivijan (13). Brejdi takođe deli sina Džeka (18) sa bivšom partnerkom Bridžit Mojnahan.

Žizel se nedavno udala za instruktora džiju-džicua Hoakima Valentea, nakon što su početkom 2025. godine dobili svoje prvo dete.

