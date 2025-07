TRAGIČAN ŽIVOT NAJLEPŠE ŽENE BIVŠE JUGE: Poginula je u saobraćajnoj nesreći držeći ćerku u naručju

Velika dama Jugoslovenskog glumišta Ena Begović poginula je pre 25 godina, neposredno nakon svog 40. rođendana, a na današnji dan bi napunila 65. godina

Glumica Ena Begović danas bi napunila 65 godina, ali njen život iznenada je prekinut u stravičnoj saobraćajnoj nesreći 15. avgusta 2000. godine.

Započela je svoju glumačku karijeru sa samo 18 godina, statirajući u filmu "Okupacija u 26 slika" reditelja Lordana Zafranovića. Prvu značajniju ulogu ostvarila je 1981. godine u filmu "Pad Italije", čime je započela svoj uspon ka statusu jedne od najpoznatijih i najvoljenijih glumica bivše Jugoslavije.

Najlepša žena tog vremena

Ena je važila za jednu od najlepših žena tog vremena. NJena harizma i pojava ostavljale su snažan utisak na sve koji su je poznavali ili gledali na filmskom platnu. Iako su je mnogi opisivali kao duhovitu i šarmantnu osobu, privatno je bila povučena i vreme je najradije provodila sa uskim krugom najbližih ljudi.

Divan život prekinula saobraćajka

U 2000. godini, Ena se udala za biznismena Josipa Radeljaka, a nekoliko meseci kasnije rodila im je ćerku Lanu. Nažalost, te iste godine, 15. avgusta, doživela je tragičnu saobraćajnu nesreću u kojoj je izgubila život u 40. godini, malo pre svog rođendana.

Malo je poznato da je Ena celog života imala dubok strah od vožnje automobilom i autobusom, gotovo kao da je predosećala tragičan ishod. Zbog tog straha potražila je i pomoć stručnjaka, a nakon nesreće iz 1996. godine, u kojoj je poginuo motociklista, a njen prijatelj teško povređen, njen strah se dodatno produbio. U toj nesreći Ena je bila proglašena krivom i osuđena na tri godine uslovne kazne. Ipak, ono što ju je najviše pogodilo bio je snažan psihički šok od kojeg se nikada nije u potpunosti oporavila.

Okolnosti smrti

Prve vesti o smrti Ene Begović govorile su o neverovatno tragičnim okolnostima njene pogibije na mirnoj, praznoj lokalnoj ulici. U automobilu grand čiroke tog kobnog 15. avgusta 2000. bili su Enin suprug Josip Radeljak, njena majka Tereza, Ena i mala Lana, a automobil je navodno vozio Leo Radeljak, Josipov tada 18-godišnji sin iz braka s Bebom Lončar.

U prvim izveštajima Enin suprug rekao je da je njegov sin na trenutak stao, izašao iz automobila i pustio oca, puno iskusnijeg vozača, da vozi do kuće na velikoj nizbrdici. Automobil je počeo da klizi, Ena je iz njega ispala i zadobila smrtonosne povrede glave i kičme. No posle se pokazalo da je ipak Leo vozio auto, a oslobađajuću presudu za ubistvo iz nehata u prometnoj nesreći dobio je tek 2007., kad je utvrđeno da se verovatno radilo o tehničkom kvaru na terencu. Radeljakovi su tužili automobilski div Daimler Chrysler u SAD-u, no suđenje je zbog visokih odšteta prebačeno u Hrvatsku. Prema pisanju nekih tamošnjih medija, navodno se proces razvlačio jer Josip Radeljak nije bio zadovoljan ponuđenom odštetom, pa je čak i malena Lana nekoliko puta bila podvrgnuta sudskom veštačenju o psihičkim i fizičkim povredama koje je tad pretrpela.

Devojčica koja je zajedno sa svojom majkom doživela strašne povrede glave, ali ipak preživela nakon dužeg boravka i nege u univerzitetskom kliničkom centru u Zagrebu, gde su je helikopterom prevezli iz Splita, danas ima 24 godine. Prelepa je na mamu, možda i introvertna, povučena kao nekad Ena.

