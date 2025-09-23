Oglas
TRAGIČNA SUDBINA NAŠE PEVAČICE: Ćerka joj preminula u 27. godini, potom i suprug, a ona se razbolela od tuge

Nakon smrti ćerke i muža imala je dva moždana udara.

1758619617_1735544862_Foto-Printscreen-YouTube-Yousonso.jpg
Foto: Printscreen/ YouTube - Yousonso
Narodna pevačica Vera Ivković iza sebe je ostavila brojne hitove i mnogi je pamte kao ženu moćnog glasa, ali je njen život obeležila porodična tragedija.

Muzičku karijeru započela je sa mužem Danilom Živkovićem, ali je ubrzo nastavila sama da nastupa i osvaja brojne nagrde i priznanja. Vera nije skidala osmeh sa lica, ali on je nestao kada joj je život zadao najveći udarac - njena ćerka Maja je obolela od neizlečive bolesti.

Nažalost, nakon što su saznali njenu dijagnozu, Maja ubrzo umire u 27. godini, a njena majka se posle toga i sama razbolela od tuge za mezimicom.

- Mama se teško borila s bolešću moje sestre Maje. To ju je koštalo zdravlja. Maja je rano obolela, u 15. godini, a mama i tata su sve učinili da joj pomognu. Nažalost, bolest je bila neizlečiva - rekao je jednom prilikom Verin sin Vlada.

Verina ćerka umrla je 2006. godine, a njen suprug šest godina kasnije.

NJihove smrti uticale su na Verino zdravlje, pa je doživela dva moždana udara. Nakon toga smeštena je u Centar za stara lica u Rumi gde je i preminula 2012. godine.

U Centru za stara lica bila među omiljena, a svi koji su bili sa njom trudili su je da joj pruže utehu.

- Ona je ranije imala taj divni osmeh, toliko je volela da se smeje. Stalno smo jedna drugu zasmejavale. Jednom smo se i pred Titom usred pesme tako zasmejale. I sada pokušavam da iz nje izvučem osmeh. Uspem, nakratko, ali onda se ponovo povuče u sebe, krenu joj suze i samo doziva Maju - ispričala je Anđelka, njena koleginica i prijateljica.

(Kurir)

