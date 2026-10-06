TRUDE SE DA IMAJU ŠTO NORMALNIJI ŽIVOT: Evo kako se u školi zovu deca princa Vilijama i Kejt Midlton

Iako princ Džordž, princeza Šarlot i princ Luis nose najprepoznatljivije kraljevske titule na svetu, u učionici je atmosfera znatno manje formalna.

Troje dece princa Vilijama i Kejt Midlton u svakodnevnom školskom životu ne koriste titule „princ” ili „princeza” uz svoja imena. Umesto toga, oni slede tradiciju kraljevske porodice prema kojoj koriste imena koja mnogo više podsećaju na imena njihovih vršnjaka iz razreda. Tako su u školi su poznati kao Džordž Vels, Šarlot Vels i Lui Vels, piše britanski Hello.



NJihove zvanične kraljevske titule se značajno razlikuju. Kraljevska porodica ih navodi kao princa Džordža od Velsa, princezu Šarlot od Velsa i princa Luija od Velsa. Džordž je drugi u redu za presto, odmah iza svog oca, dok je Šarlot treća, a Lui četvrti. Jednostavnija imena koja koriste u školi omogućavaju im da tokom svakodnevnog školskog života izostave formalnosti vezane za svoje titule.

Za Džordža je školski život sada ušao u značajno novo poglavlje. Ovaj trinaestogodišnjak je u septembru 2026. godine počeo da pohađa koledž Iton, krenuvši stopama princa Vilijama, dok Šarlot i Luj nastavljaju školovanje u školi Lambruk.

Zašto kraljevska deca koriste „Vels” kao svoje prezime?

Postoji jednostavno objašnjenje u skladu sa kraljevskom praksom. Članovi kraljevske porodice koji nose titule ne moraju uvek da koriste uobičajeno prezime na način na koji to čini većina porodica. Kada se prezime ipak zahteva, kraljevska deca su kroz istoriju mogla da koriste ime povezano sa teritorijalnim titulama svojih roditelja. Džordž, Šarlot i Lui su u školi prethodno koristili prezime „Kembridž”, jer su Vilijam i Kejt nosili titule vojvode i vojvotkinje od Kembridža.

To se promenilo nakon što je kraljica Elizabeta II preminula u septembru 2022. godine, a kralj Čarls III stupio na presto. Vilijam je potom postao princ od Velsa – titula koju je prethodno nosio njegov otac.

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